Cadem: Aprobación de Kast sube a 41% y un 93% está de acuerdo con el “Plan Cancerbero”

La nueva edición de la encuesta Plaza Pública – Cadem, reveló que un 41% de los encuestados aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast, lo que representa un alza de dos punto respecto de la medición anterior. En tanto, un 53% desaprueba su administración.

Respecto del “Plan Cancerbero”, que contempló el traslado de 687 internos de alta peligrosidad desde distintos establecimientos penitenciarios hacia el recinto de La Laguna, en Talca, un 93% se mostró de acuerdo con la medida.

En tanto, sobre la salida de Natalia Duco del Ministerio del Deporte, un 90% está de acuerdo con que dejara el gabinete.

Finalmente, en la evaluación de personajes públicos, Tomás Vodanovic (60%, -5 puntos), Sebastián Sichel (60%, +1 punto), Mario Desbordes (51%, -2 puntos), Macarena Ripamonti (51%, -4 puntos) y Jaime Bellolio (50%, +2 puntos) se posicionan como los mejor evaluados.