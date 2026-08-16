Gobernador de Arica advierte lluvias históricas y suspende clases en toda la región: “En un solo día va a precipitar lo que se producía entre cinco a diez años”

Una inusual e intensa condición meteorológica encendió las alertas en el norte del país. Tras una sesión de coordinación del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), las autoridades regionales anunciaron la suspensión total de clases para este lunes 17 de agosto en toda la Región de Arica y Parinacota, debido al pronóstico de precipitaciones de carácter histórico para la zona costera.

La máxima autoridad regional detalló la magnitud del evento climático proyectado, advirtiendo un volumen de agua completamente anómalo para el sector. “Decirle a la comunidad con mucha certeza de que estamos frente a una gran precipitación nunca antes vista en la ciudad de Arica. En un solo día va a precipitar lo que más o menos se producía entre cinco a diez años, me refiero a entre 5 mm a 10 mm”, enfatizó el gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco Mamani.

Ante este escenario monitoreado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), las autoridades resolvieron interrumpir las actividades académicas como medida preventiva para resguardar a las comunidades escolares, según se informó en el balance oficial transmitido desde la zona norte. “Como lo dijo recientemente el delegado presidencial en conjunto con la seremi de Educación, el día de mañana lunes 17 de agosto para toda la Región de Arica y Parinacota, las clases quedan suspendidas tanto para establecimientos públicos, particulares subvencionados o privados”, sostuvo Paco Mamani, añadiendo que la medida rige de manera preventiva para la jornada y que respecto al martes 18 de agosto “se va a monitorear, se va a analizar nuevamente cómo está el clima de la Región de Arica y Parinacota para poder tomar nuevas decisiones”.

El jefe del gobierno regional remarcó la necesidad de que la ciudadanía adopte medidas de autocuidado inmediato en sus viviendas y traslados. “Primero que todo, que toda la comunidad de Arica y Parinacota y todos aquellos que viven en el litoral costero de nuestra región, siempre estén muy preventivos, tanto con los techos de sus casas, la comunicación y planificación familiar; si va a utilizar un vehículo y conducir por las calles y ve si está lloviznando o bien ve que en la vía pública hay agua acumulada, que lo haga con mucha precaución”, solicitó.

Finalmente, el gobernador subrayó la importancia de utilizar únicamente vías formales para mantenerse al tanto de las resoluciones de los organismos pertinentes. “Que se informe por los canales oficiales de las instituciones públicas: de la Delegación Provincial, del Ministerio de Educación y las páginas del Gobierno Regional. Aquí lo que queremos es evitar riesgos, emergencias, desastres o algo que no debe ocurrir en la comunidad; por eso es esta coordinación, es este Cogrid y nos reunimos junto a todas las autoridades”, concluyó.