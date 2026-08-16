Boric felicita a Yeomans tras ganar elecciones del Frente Amplio: “Contará conmigo durante estos tiempos intensos”

El expresidente Gabriel Boric se refirió al triunfo obtenido por Gael Yeomans en las elecciones internas del Frente Amplio.

A través de su cuenta de X, Boric felicitó a la diputada y afirmó que “sabe que contará conmigo durante estos tiempos intensos en esta tremenda responsabilidad.”

Además, felicitó y agradeció a Constanza Martínez, destacando que “ha liderado al partido durante hitos claves en su historia, como la fusión que dio vida al FA, las elecciones y el primer congreso ideológico. Una compañera gigante, de las imprescindibles”.

Finalmente, reflexionó sobre los desafíos futuros del partido y señaló que “la tarea de construir Partido y reivindicar día a día la política como herramienta honesta de transformación social con convicción y esperanza es un desafío gigante en esta época. Tenemos que estar a la altura.”