Boric felicita a Yeomans tras ganar elecciones del Frente Amplio: “Contará conmigo durante estos tiempos intensos”

El expresidente Gabriel Boric se refirió al triunfo obtenido por Gael Yeomans en las elecciones internas del Frente Amplio.
A través de su cuenta de X, Boric felicitó a la diputada y afirmó que “sabe que contará conmigo durante estos tiempos intensos en esta tremenda responsabilidad.”
Además, felicitó y agradeció a Constanza Martínez, destacando que “ha liderado al partido durante hitos claves en su historia, como la fusión que dio vida al FA, las elecciones y el primer congreso ideológico. Una compañera gigante, de las imprescindibles”.
Finalmente, reflexionó sobre los desafíos futuros del partido y señaló que “la tarea de construir Partido y reivindicar día a día la política como herramienta honesta de transformación social con convicción y esperanza es un desafío gigante en esta época. Tenemos que estar a la altura.”
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