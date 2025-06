Jeannette Jara gana las primarias del oficialismo con amplio margen y el PC vuelve a tener candidato presidencial tras 25 años

La abanderada del Partido Comunista logró imponerse ante los candidatos del Frente Amplio y del Socialismo Democrático. Ahora le espera el largo camino hasta las presidenciales de noviembre.

Jeannette Jara fue elegida como la candidata del oficialismo para las elecciones presidenciales de noviembre. La abanderada del Partido Comunista y Acción Humanista fue elegida en la primaria oficialista, de acuerdo a las cifras entregadas por el Servicio Electoral (Servel).

Con el 45,07% de las mesas escrutadas, la comunista lideraba la elección con un 60,28% de los sufragios; seguida por Carolina Tohá con un 27,89%. La tónica de los comicios fue la baja participación.

De ministra a candidata

El largo camino de Jara -quien es abogada y administradora pública- para llegar hasta este momento comenzó en abril con su renuncia al Ministerio del Trabajo, donde se desempeñó por cerca de cuatro años. Su salida ocurrió luego de que su colectividad la nominara como candidata para las elecciones.

Su vida política, en todo caso, empezó mucho antes. En 1997, fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach) y, en su rol de administradora pública, fue dirigente sindical de la Asociación de Fiscalizadores del SII (AFIICH).

Además, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet fue subsecretaria de Previsión Social.

Así, tras ser nominada, comenzó a hacer diversas actividades acompañada de su partido, dando a conocer sus lineamientos y propuestas.

Eso sí, la campaña de la primaria no estuvo exenta de polémicas e incluyó roces entre los candidatos del Frente Amplio, Socialismo Democrático y Partido Comunista.

Esto porque el día en que la exministra del Trabajo presentó a su equipo, también apuntó a miembros del comando de Tohá que le estaban haciendo un “flaco favor a la izquierda” al tratar de instalar “un anticomunismo sobre la mesa”.

Esas son “prácticas que se instalaron en los tiempos de la dictadura, que algunos les fueron serviciales por un tiempo, pero que hoy, en este contexto, debieran estar completamente descartadas por quienes ser aliados nuestros”.

La candidata hacía referencia a Guido Girardi (PPD), quien a mediados de mayo dijo a The Clinic: “Tengo la convicción de que el Partido Comunista no representa un proyecto de futuro en ninguna parte del mundo”.

Y también a los dichos de Álvaro García, miembro del equipo económico de Tohá y quien afirmó en La Tercera que la candidatura del Socialismo Democrático se aleja de quienes “creen a ciegas en el mercado” y de los que “creen a ciegas en la conducción del Estado”.

Para la segunda vuelta -comentó-, Tohá “puede convocar a otros” y quien “representa la opción de crecer hacia un mundo que no es el oficialismo. No es la visión comunista la que tiene mejor opción”.

Fue la misma Carolina Tohá quien se expresó en términos parecidos. A mediados de junio, en el debate organizado por The Clinic y Radio Pauta, la militante del PPD aseguró que Jara “representa un sector que, donde ha gobernado en el mundo, los países se han estancado socialmente y ha cundido la pobreza”.

Más tarde, intervino en la situación la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, que intentó poner paños fríos a la situación. “Quiero desmentir categóricamente que aquí exista algún viso de discriminación no solo en contra del Partido Comunista, con quien tenemos excelentes relaciones, sino en contra de cualquier otro partido”, afirmó.

En la última semana de campaña, Tohá habló nuevamente sobre el tema tras ser consultada respecto a acusaciones de anticomunismo. “No tengo una buena opinión de las experiencias del comunismo en el mundo”, dijo en CNN Chile Radio.

“Es una obviedad que yo quiero que gane mi sector. Creo que tenemos más posibilidades de competir con la derecha y más herramientas para enfrentar los temas prioritarios del país”, acotó.

Según dijo, no se trata de excluir al PC, “estoy aliada con el Partido Comunista porque valoro su aporte en la historia de Chile, pero eso es distinto de decir que debe ser la fuerza hegemónica”.

Jara y una eventual renuncia al PC

En medio de actividades y asistencias a debates, se comenzó a hablar que la abanderada comunista podría renunciar a su partido para así tener una candidatura más amplia y enfrentar el voto anticomunista. Incluso, la misma Jara planteó la posibilidad, aunque luego aclaró que su permanencia en el PC “no está en discusión”.

También fue el líder de la tienda, Lautaro Carmona, quien abrió la puerta a esa posibilidad y afirmó en Radio Universo que lo relevante no es la pertenencia partidaria, sino el propósito político mayor que representa una candidatura presidencial unitaria del oficialismo.

“La necesidad de que un liderazgo que tiene origen en militancia, en el Partido Comunista —yo imaginaría que ojalá fuera en los otros partidos también—, si va a alterar la lectura de que se trata del ‘gobierno de los comunistas’ —, si tiene posibilidades de un mejor mensaje, la condición comunista lo pone uno a disposición de una causa mayor”, dijo.

De todos modos, la opción de renunciar al PC fue descartada por el Servel, que apuntó a los plazos de las elecciones. Según explicó Pamela Figueroa, presidenta del organismo, si Jeannette Jara ganaba la primaria, no podría haber dejado su militancia.

“La legislación identifica períodos para que las personas puedan ser independientes o militantes de partidos para las elecciones”, acotó.

En esa línea, quienes ya están participando como militantes de partidos “no pueden desafiliarse para participar como independiente en las elecciones de noviembre, no cumpliría ese plazo”.

La polémica de Jara con el PC sobre la situación en Cuba

A pocos días del cierre de la campaña, la exministra del Trabajo respondió a los emplazamientos de sus contendores oficialistas, quienes dijeron que ha evitado responder las preguntas que se le han formulado en torno a la situación en Cuba y también en Venezuela.

En una actividad organizada por estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado aseveró que “como he sido clara, en Venezuela, efectivamente, a mi entender, no hay una democracia y lo he dicho más de una ocasión”.

Y añadió que “lo que pasa es que parece que cuando lo digo, les conviene o les rinde más a algunos electoralmente decir que pienso lo contrario, y lo lamento mucho. Yo no soy una persona que va a dar la respuesta, soy una persona bastante clara. Y lo que pienso lo digo”.

Respecto a Cuba, señaló que “efectivamente, creo que Cuba tiene problemas internos, tiene que solucionarlos y los derechos humanos se deben respetar en todos lados”.

Cuando se le preguntó si en dicho país hay vulneraciones a los derechos fundamentales, respondió: “Sí, yo entiendo que hay informes internacionales respecto de presos políticos y eso me parece que son vulneraciones a los derechos humanos“.

Sus declaraciones, en todo caso, fueron refutadas por el propio timonel del PC, quien se desmarcó de su candidata. “En Cuba no hay gente presa por pensar distinto”, afirmó en Radio Cooperativa, reafirmando la histórica postura del partido.