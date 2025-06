Jeannette Jara se distancia del PC sobre postura en torno a Cuba: “Son vulneraciones a los derechos humanos”

La abanderada presidencial del PC respondió tras los emplazamientos de los candidatos oficialistas. “Efectivamente, creo que Cuba tiene problemas internos, tiene que solucionarlos y los derechos humanos se deben respetar en todos lados”, dijo.

Tras una serie de emplazamientos por parte del oficialismo, Jeannette Jara dijo que en Cuba existen vulneraciones a los derechos humanos.

La precandidata presidencial del Partido Comunista (PC) y de Acción Humanista (AH) asistió este lunes a un encuentro organizado por estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado, donde se refirió a los emplazamientos más recientes.

Y es que en el debate de este domingo, el último antes de las primarias de este 29 de junio, tanto Gonzalo Winter como Carolina Tohá dijeron que Jara ha evitado responder las preguntas que se le han formulado en torno a la situación en Cuba y también en Venezuela.

De ese modo, antes de la actividad, la otrora ministra del Trabajo afirmó: “Quisiera señalar que, como he sido clara, en Venezuela, efectivamente, a mi entender, no hay una democracia y lo he dicho más de una ocasión”.

“Lo que pasa es que parece que cuando lo digo, les conviene o les rinde más a algunos electoralmente decir que pienso lo contrario, y lo lamento mucho. Yo no soy una persona que va a dar la respuesta, soy una persona bastante clara. Y lo que pienso lo digo”, añadió.

Respecto a Cuba, señaló: “Efectivamente, creo que Cuba tiene problemas internos, tiene que solucionarlos y los derechos humanos se deben respetar en todos lados”.

Cuando se le preguntó si en dicho país hay vulneraciones a los derechos fundamentales, respondió: “Sí, yo entiendo que hay informes internacionales respecto de presos políticos y eso me parece que son vulneraciones a los derechos humanos”.