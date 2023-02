Luego de que el Gobierno ofreció residencia y nacionalidad a opositores al régimen de Daniel Ortega, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, dijo que le recomendaría a la administración del presidente Gabriel Boric “que se preocupen de las problemáticas que hay en el país”.

Este martes, el Ejecutivo informó que hará uso de “los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional, que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y legales que la regulan. El Gobierno de Chile pone a disposición esta alternativa para quienes han sido injustamente expatriados de Nicaragua y voluntariamente decidan tomarla”.

¿Qué dijo Jadue?

En entrevista con Futuro, el jefe comunal del Partido Comunista (PC) sostuvo que la administración del presidente Gabriel Boric “dijo que era inadecuado que representantes de otros países tengan palabras y opiniones sobre problemas externos. Yo le recomendaría al Gobierno que se preocupe de las problemáticas que hay en el país“.

Bajo ese punto, Jadue expresó: “Prefiero no manifestarme con lo que ocurre en otros países y aquí en Chile hay bastante de qué preocuparnos. A mí me llama la atención de que me pregunten por eso y no sobre las violaciones de Derechos Humanos en Cisjordania por israelíes. Prefiero preocuparme por los problemas de Chile”.

Boric calificó a Ortega de dictador

Tras la decisión del régimen nicaragüense en contra de opositores, el presidente Boric calificó a Ortega de dictador y solidarizó en particular con la poetisa Gioconda Belli: “Un abrazo fraterno a Gioconda, Sergio, Sofía, Carlos y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense“.

“No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto”, sentenció.

Un abrazo fraterno a Gioconda, Sergio, Sofía, Carlos y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense. No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto. No están solos! https://t.co/7f8kMGwx1m — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 18, 2023

En el medio citado, el alcalde Jadue dijo no “juzgar” las acciones de Daniel Ortega, y recalcó que “fue electo en elecciones“. También criticó que, por ejemplo, “en Perú no hay pronunciamiento sobre lo ocurrido y no hubo elecciones”.

Partido Comunista sobre situación en Nicaragua

Ante la situación en Nicaragua, la Comisión Política del Partido Comunista de Chile (PC) declaró: “Habida nuestra experiencia, lamenta la medida de destierro de 222 ciudadanos nicaragüenses mediante proceso administrativo, como forma de resolver una situación que es de orden político, sin pretender, con esta opinión, intervenir en los asuntos internos de ese país hermano#.

“Ese tipo de medidas, que a nuestro entender constituyen atropellos a los derechos humanos, fue aplicada a centenares y miles de chilenos y chilenas bajo la dictadura civil militar de (Augusto) Pinochet y la derecha, que no tienen hoy calidad moral para pretender denostar, con el desparpajo que lo hacen, al actual gobierno de Nicaragua“, añadió.

El PC también declaró que, como colectividad, “luchan” junto “al pueblo nicaragüense contra Somoza, integrándonos a la revolución Sandinista, contribuyendo a derrotar el envío de armas desde el gobierno norteamericano, primero, y luego para derrotar a los contras, los mercenarios contratados por EE.UU. para derrocar al gobierno Sandinista; para lo cual usó financiamiento proveniente de la venta de cocaína a terceros países y de armas a Irán, lo cual estaba prohibido. Fue el llamado escándalo Irán Gate, bajo el gobierno de Ronald Reagan”.

“Al mismo tiempo, confiamos en que el pueblo nicaragüense logrará superar un complejo escenario político que va más allá de medidas administrativas, sabemos está también en cuestión la soberanía de ese país, amenazas que se ciernen sobre otros países. Esperamos que el repunte de procesos democráticos fortalezca la unidad latino caribeña para enfrentar tales amenazas”, agregó.

Finalmente, reafirmó su “irrestricta defensa de los derechos humanos, como hemos hecho durante toda nuestra historia, al tiempo que enarbolamos el derecho inalienable de cada pueblo y país a su autodeterminación, libre de toda injerencia externa, en el marco establecido por la carta de derechos fundamentales de Naciones Unidas”.

“Chile ha tenido históricamente, salvo durante la dictadura civil-militar, una reconocida política exterior de asilo a perseguidos políticos y esperamos esto se mantenga no dejando a algunos pueblos en desmedro de otros, como es el caso de Perú, donde el pueblo lucha con tanto ahínco en contra de un gobierno de facto represivo e insensible”, concluyó.