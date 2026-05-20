“Lo hice con toda mi fuerza, convicción y cariño”: El mensaje de Mara Sedini tras salir del Gobierno

La noche de este martes se concretó el primer cambio de gabinete del Gobierno del presidente José Antonio Kast, con las salidas de Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad y de Mara Sedini de la Secretaría General de Gobierno (Segegob).

En la cartera de Seguridad asumió el ahora extitular del MOP, Martín Arrau, mientras que en la Segegob asumió como biministro Claudio Alvarado (Interior). En tanto, Louis de Grange quedó como biministro de Obras Públicas y Transportes.

Tras dejar la vocería de Gobierno, Sedini publicó un mensaje en sus redes sociales.

“Desde septiembre, cuando me sumé a la campaña del entonces candidato José Antonio Kast, hasta hoy, me ha tocado estar en primera fila con un solo propósito: defender las ideas y propuestas de un proyecto político en el que creo profundamente y que estoy convencida que es el mejor para nuestro país”, escribió.

“Solo me queda agradecer al Presidente por haberme permitido acompañarlo durante estos meses. Servir a Chile es un privilegio y un enorme orgullo. Lo hice con toda mi fuerza, convicción y cariño“, añadió.

La ahora exvocera de Gobierno expresó que “os desafíos que enfrenta nuestro país son múltiples, complejos y requieren mucho trabajo. Seguiré dando lo mejor de mí, defendiendo mis ideas con determinación, para que el sueño de construir un Chile más libre, próspero y en paz se transforme en realidad”.

Finalmente, reconoció el trabajo del equipo que estuvo con ella y la acompañó “en esta aventura y dio muestras permanentes de sacrificio, compromiso y una lealtad inquebrantable”.

“Agradezco la confianza depositada en mí y espero, de todo corazón, que el proyecto que comenzó el 11 de marzo se materialice por el bien de todos los chilenos”, cierra el mensaje de Sedini.