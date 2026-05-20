Ley 40 Horas: Cuándo vuelve a bajar la jornada laboral en Chile y cuál es el calendario

La Ley 40 Horas sigue avanzando en su implementación gradual para reducir la jornada laboral ordinaria en Chile.

La normativa, conocida oficialmente como Ley 21.561, busca disminuir progresivamente la jornada semanal hasta llegar a un máximo de 40 horas.

El último ajuste ocurrió el 26 de abril de 2026, cuando la jornada ordinaria bajó a 42 horas semanales. Antes, el 26 de abril de 2024, ya se había reducido de 45 a 44 horas.

Ley 40 Horas: ¿Cuándo vuelve a bajar la jornada laboral?

La próxima reducción de la jornada laboral está programada para el 26 de abril de 2028. Ese día se completará la implementación gradual de la ley y la jornada ordinaria quedará fijada en 40 horas semanales.

El calendario fue diseñado con una aplicación progresiva de cinco años, para permitir que empresas y trabajadores ajusten sus turnos, contratos y sistemas internos de organización laboral.

De todas formas, las empresas pueden aplicar la reducción a 40 horas de manera anticipada, voluntaria y sin esperar el plazo final de 2028, si así lo acuerdan internamente.

Calendario de reducción de jornada de la Ley 40 Horas

26 de abril de 2024: la jornada bajó de 45 a 44 horas semanales.

la jornada bajó de 45 a 44 horas semanales. 26 de abril de 2026: la jornada bajó de 44 a 42 horas semanales.

la jornada bajó de 44 a 42 horas semanales. 26 de abril de 2028: la jornada bajará de 42 a 40 horas semanales.

¿A quiénes aplica la Ley 40 Horas?

La Ley 40 Horas aplica a trabajadores y trabajadoras cuya relación laboral se rige por el Código del Trabajo.

En cambio, no considera a funcionarios a honorarios, contrata o planta del sector público, ya que su vínculo laboral se regula mediante el Estatuto Administrativo.

También quedan excluidos administradores, gerentes, apoderados con facultades de administración y personas que trabajen sin fiscalización superior inmediata, según la naturaleza de sus funciones.

En caso de controversia sobre si una labor está o no dentro de las excepciones, la resolución quedará en manos de la Inspección del Trabajo.