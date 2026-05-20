Gajardo advierte desafío para Arrau en Seguridad: Acelerar traspaso de Gendarmería y evitar bandas desde cárceles

El exministro de Justicia Jaime Gajardo afirmó que el nuevo titular en la cartera de Seguridad, Martín Arrau, tendrá como uno de sus principales desafíos acelerar la implementación de la reforma que incorporó a Gendarmería como fuerza de orden y seguridad.

En conversación con Radio 13C, la exautoridad sostuvo que el cambio institucional es clave para anticiparse a un fenómeno que ya afecta a otros países de América Latina: el surgimiento de bandas criminales desde el interior de las cárceles.

“Tiene un tremendo desafío, porque tiene que, entre otras cosas, implementar la reforma que implicó que Gendarmería sea hoy por hoy una fuerza de orden y seguridad”, señaló Gajardo.

¿Qué dijo Jaime Gajardo sobre Gendarmería?

El exministro explicó que, tras la reforma, Gendarmería pasó a depender del Ministerio de Seguridad en todo lo relacionado con vigilancia penitenciaria, mientras que las materias de reinserción seguirán bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

“Gendarmería hoy día depende del Ministerio de Seguridad. Y la transición tiene que ser lo más rápida posible”, afirmó.

Gajardo recordó que la reforma fue presentada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, bajo la premisa de que el sistema penitenciario se convirtió en una pieza central de la seguridad pública.

“Cuando hicimos la reforma, cuando el presidente Gabriel Boric presentó la reforma al Congreso, lo hicimos porque hoy por hoy Gendarmería es una institución clave para la seguridad pública”, sostuvo.

El riesgo del crimen organizado desde las cárceles

El exsecretario de Estado advirtió que la experiencia regional muestra que las cárceles pueden transformarse en espacios de expansión del crimen organizado si el Estado no actúa a tiempo.

“En América Latina, lamentablemente, las bandas de crimen organizado han surgido desde las cárceles. Y eso ha implicado que nosotros tenemos que tomar nota de aquello y prepararnos para que eso no nos ocurra en nuestro país”, planteó.

En esa línea, Gajardo sostuvo que Chile aún no enfrenta un escenario similar, pero sí tiene dentro de sus recintos penitenciarios a líderes de organizaciones criminales condenados.

“Nosotros todavía no tenemos una banda de crimen organizado que surja desde las cárceles, pero sí tenemos a los líderes de las bandas de crimen organizado que hemos logrado condenar y que se encuentran en prisión, los tenemos en las cárceles”, afirmó.

Por eso, insistió en que el objetivo debe ser evitar que esos liderazgos se fortalezcan al interior del sistema penitenciario.

“Lo que no nos puede pasar acá es que se fortalezcan”, recalcó.