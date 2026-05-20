Squella respalda a Kast tras cambio de gabinete a dos meses del inicio del Gobierno: “Tenemos un Presidente de la República que tomas las decisiones”

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió al inédito cambio de mando realizado ayer martes por el Presidente José Antonio Kast.

Con la salida de Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad y Mara Sedini de la vocería de Gobierno, el mandatario protagonizó el ajuste ministerial más rápido desde el retorno de la democracia.

En este contexto, en diálogo con Radio Infinita, Squella aseguró que “la oposición fijó el foco -lamentablemente- en las dos ministras que salieron ayer. Y, evidentemente, que durante el último tiempo, se estaba permanentemente hablando de política, entorpeciendo el trabajo particularmente en materia de seguridad”.

“Si el Presidente había tomado una decisión, lo único que se habría logrado con postergar esa decisión era darle más espacio a la oposición para que estuviera entorpeciendo el trabajo“, añadió.

Del mismo modo, aseguró que “independiente de eso, creo que lo positivo y lo más rescatable es que tenemos un Presidente de la República que tomas las decisiones, independiente de lo que digan los analistas, las encuestas o qué se yo. O sea, llega a una convicción, toma la decisión y se sigue adelante”.