Cambio de gabinete: Diputado Schalper señala que tiene que ver con “incrementar el tonejale político”

Distintas reacciones han surgido luego del primer cambio de gabinete del presidente José Antonio Kast, con las salidas de Trinidad Steinert y Mara Sedini del Ministerio de Seguridad y de la Segegob, respectivamente.

Uno de quienes habló fue el diputado Diego Schalper (RN), quien dijo en Radio Duna que el presidente Kast “está buscando pasar de la fase de instalación, donde hizo algunas apuestas, a una fase de consolidación con personas que han sido capaces de sobrellevar tareas difíciles”.

El ajuste ministerial “tiene que ver con incrementar el tonelaje político de su equipo y, en ese sentido, la decisión que ha tomado es correcta”, afirmó.

El parlamentario también comentó que no solo se trata de un enroque de cargos, sino que se ha fortalecido el Ministerio del Interior y que “hay un diseño”.

A su juicio, la llegada de Martín Arrau -que estaba en el MOP— a la cartera de Seguridad “es un acierto” ya que la principal responsabilidad del Ministerio es “transmitir una estrategia de seguridad al país, de manera que la ciudadanía vaya sintiendo que hay claridad en el diagnóstico y un control de gestión en las acciones que se van tomando”.

Schalper calificó a la saliente Steinert como una “ministra en acción”, mientras que Sedini “hizo un esfuerzo importante por intentar hacerse eco de unas comunicaciones que no eran fácil. Tengo la impresión que costó generar un canal de comunicación que permitiera hacer eso de manera más vehemente”.