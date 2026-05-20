“El Gobierno amaneció con un gabinete más experimentado que el que tenía hasta ayer”: Ramírez respalda cambios de Kast

El diputado Guillermo Ramírez, timonel de la Unión Demócrata Independiente, salió este miércoles a defender los primeros cambios en el gabinete del Presidente José Antonio Kast, que incluyeron las salidas de Mara Sedini y Trinidad Steinert.

En conversación con T13 Radio, Ramírez apuntó directamente al perfil del nuevo biministro del Interior y Segegob: “El ministro Claudio Alvarado es un militante de nuestro partido destacadísimo desde siempre. Fue durante muchos períodos parlamentarios de la UDI, fue diputado, fue senador, fue jefe de bancada, fue subsecretario en el primer Gobierno del Presidente Piñera, fue ministro en el segundo Gobierno del Presidente Piñera y ahora es biministro”.

Para Ramírez, ese historial marca la diferencia: “Si hay una característica de este cambio de gabinete, y el ministro Alvarado encarna eso especialmente bien, es que hoy día el Gobierno amaneció con un gabinete más experimentado que el que tenía hasta ayer“.

El parlamentario también se refirió a la llegada de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad Pública, en reemplazo de Steinert. Según Ramírez, el ruido acumulado en esa cartera afectaba la promesa central del Gobierno: “Había demasiado debate alejado de los temas de seguridad. Y, por lo tanto, eso obviamente que afecta al Gobierno en su principal promesa“. Sobre el nuevo titular, destacó una cualidad particular: “Él es un gran comunicador. Yo creo que la mayoría de los chilenos todavía no lo conoce, pero ahora que va a ser ministro de una cartera tan importante como seguridad, los chilenos lo van a poder ver trabajar“.

Respecto al rol de Alvarado en Segegob, el diputado planteó que su incorporación aportará estabilidad comunicacional al Ejecutivo: “Yo creo que su forma de comunicar baja a veces los decibeles o la ansiedad que puedan tener nuestros partidarios respecto a cómo se están comunicando algunas cosas o a cómo se enfrentan algunas polémicas“. Agregó además que “comunicar una decisión que tú mismo tomaste, o de la cual participaste, es mucho más fácil“.

En el plano político, Ramírez abordó el llamado del ministro Alvarado al Socialismo Democrático para buscar acuerdos fuera del Frente Amplio y el Partido Comunista. El diputado respaldó el emplazamiento y advirtió sobre lo que calificó como un retroceso en la actitud opositora: “La oposición que tuvo el Presidente Piñera fue una oposición antipatriota, lo digo con todas sus letras, porque era una oposición que en el Congreso, en vez de votar de acuerdo al mérito de los proyectos de ley, los votaban de acuerdo a cuánto daño le hacían al Gobierno del Presidente Piñera“.

Como ejemplo, el timonel de la UDI recordó lo ocurrido con los estados de excepción en la macrozona sur: “En el Gobierno del Presidente Boric, estos parlamentarios votaban a favor los proyectos de Estado de Excepción en la Macrozona Sur, y hoy día después del 11 de marzo algunos de ellos los empezaron a votar en contra“.

Ramírez cerró con una pregunta directa al PPD y al PS: “¿Van a repetir el libreto? ¿De nuevo se van a dejar arrastrar por el Frente Amplio y el Partido Comunista? Yo creo que en la izquierda, el Socialismo Democrático, el PPD, el PS, tienen que hacerse la siguiente pregunta, si van a finalmente ser protagonistas de acuerdo a lo que ha sido su estilo histórico o se van a pegar al Frente Amplio”.