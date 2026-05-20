Dictan prisión preventiva contra Jorge Constanzo, padre de niña de 2 años que murió tras caer desde un piso 11 en Las Condes

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución del Cuarto Juzgado de Garantía, tras la formalización de Jorge Constanzo, el sujeto acusado de homicidio por omisión luego que su hija de 2 años cayera de su departamento en un piso 11 en Las Condes.
A pesar que el tribunal de primera instancia solo había decretado arraigo nacional y firma mensual contra el acusado.
Luego de la apelación realizada por Fiscalía, finalmente este miércoles el tribunal de alzada capitalino dejó sin efecto la determinación del Juzgado de Garantía y ordenó la reclusión del imputado por considerarlo un peligro para la sociedad.
Esto ocurre luego que en primera instancia, se había recalificado la imputación del Ministerio Público, desde homicidio por omisión a cuasidelito de homicidio.
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