Desfile por el Día de las Glorias Navales: Cortes y desvíos de tránsito en Valparaíso este 21 de mayo

Este jueves 21 de mayo es feriado en Chile por el Día de las Glorias Navales, jornada en que se desarrollará en Valparaíso el tradicional desfile de homenaje a las Glorias Navales y a los héroes de Iquique y Angamos, conmemorando el aniversario 147.

La plataforma TransporteInforma comunicó que “esta magna ceremonia, que es parte de la tradición de la ciudad Puerto, conlleva cortes de calles y reacomodos en el tránsito durante toda la mañana del mismo día”.

Debido a estos cortes y desvíos de tránsito “se hace muy importante que los porteños y porteñas, así como quienes llegan a presenciar el desfile desde otras ciudades, cuenten con esta información al momento de planificar sus trayectos”.

Cortes y desvíos de tránsito en Valparaíso para este jueves 21 de mayo

Así, el cierre de calles está programado a partir de las 7:30 horas y se mantendrá hasta las 15:00 del mismo día.

Afectará el tránsito de las siguientes calles:

Calle Serrano/Prat, entre San Martín y Urriola

Calles Sotomayor Oriente y Poniente, entre Prat y Errázuriz

Calle Cochrane, entre San Martín y Urriola

Calle Blanco, entre San Martín y Urriola

Calle Urriola, entre Prat y Blanco

Calle San Martín, entre Serrano y Blanco

Mientras que los desvíos para todo tipo de vehículos serán los siguientes:

Dirección Viña del Mar: Plaza Wheelwright – Av. Errázuriz – Calle Gómez Carreño – Calle Esmeralda

Dirección Puerto: Av. Brasil – Blanco – Urriola – Errázuriz – Plaza Wheelwright

En tanto, los vehículos de emergencia tendrán acceso al sector por las calles Serrano, Sotomayor, Cochrane, Blanco, Urriola y San Martín.

Los residentes del sector que “asistan a algún centro de salud del sector serán atendidos por personal de la organización de la actividad”.