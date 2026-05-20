Este jueves 21 de mayo es feriado en Chile por el Día de las Glorias Navales, jornada en que se desarrollará en Valparaíso el tradicional desfile de homenaje a las Glorias Navales y a los héroes de Iquique y Angamos, conmemorando el aniversario 147.
La plataforma TransporteInforma comunicó que “esta magna ceremonia, que es parte de la tradición de la ciudad Puerto, conlleva cortes de calles y reacomodos en el tránsito durante toda la mañana del mismo día”.
Debido a estos cortes y desvíos de tránsito “se hace muy importante que los porteños y porteñas, así como quienes llegan a presenciar el desfile desde otras ciudades, cuenten con esta información al momento de planificar sus trayectos”.
Cortes y desvíos de tránsito en Valparaíso para este jueves 21 de mayo
Así, el cierre de calles está programado a partir de las 7:30 horas y se mantendrá hasta las 15:00 del mismo día.
Afectará el tránsito de las siguientes calles:
- Calle Serrano/Prat, entre San Martín y Urriola
- Calles Sotomayor Oriente y Poniente, entre Prat y Errázuriz
- Calle Cochrane, entre San Martín y Urriola
- Calle Blanco, entre San Martín y Urriola
- Calle Urriola, entre Prat y Blanco
- Calle San Martín, entre Serrano y Blanco
Mientras que los desvíos para todo tipo de vehículos serán los siguientes:
- Dirección Viña del Mar: Plaza Wheelwright – Av. Errázuriz – Calle Gómez Carreño – Calle Esmeralda
- Dirección Puerto: Av. Brasil – Blanco – Urriola – Errázuriz – Plaza Wheelwright
En tanto, los vehículos de emergencia tendrán acceso al sector por las calles Serrano, Sotomayor, Cochrane, Blanco, Urriola y San Martín.
Los residentes del sector que “asistan a algún centro de salud del sector serán atendidos por personal de la organización de la actividad”.
Lo más leído
- Desfile por el Día de las Glorias Navales: Cortes y desvíos de tránsito en Valparaíso este 21 de mayo
- Economista Axel Kaiser defiende a Mara Sedini: "No tiene ningún sentido sacarla justo cuando estaba consolidándose en el rol"
- Cariola acusa “falta de respeto” de Alvarado por llamado al Socialismo Democrático: “Acá lo que hay son relaciones políticas”
- Cámara de Diputados aprobó en general proyecto de reconstrucción nacional: Inicia votación en particular
- "El Gobierno amaneció con un gabinete más experimentado que el que tenía hasta ayer": Ramírez respalda cambios de Kast