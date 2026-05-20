Contraloría descartó irregularidades de María Pía Adriasola por servir almuerzo en casino de La Moneda

La Contraloría General de la República (CGR) descartó irregularidades en los almuerzos que sirvió María Pía Adriasola en La Moneda, según dio a conocer 24 Horas.

En marzo, durante los primeros días de Gobierno, la primera dama se acercó hasta el casino de La Moneda para ayudar a servir almuerzos a los funcionarios.

Más tarde, el diputado Daniel Manouchehri (PS) presentó un requerimiento ante el ente contralor para investigar el hecho, ya que se encontraba sin mascarilla ni cofia y manipulando la comida que luego entregó a los trabajadores.

Sin embargo, la Contraloría señaló que no existieron irregularidades administrativas o sanitarias en la entrega de alimentos.

No se observó “una vulneración concreta a la normativa sanitaria, ni un riesgo efectivo o una transgresión verificable de los procedimientos de control y tampoco una afectación a las condiciones sanitarias del servicio”, indica el informe, de acuerdo al citado medio.

Esto fue confirmado luego de recibir un documento por parte de la Dirección Administrativa de Presidencia, el cual señala que el actuar de la primera dama “no implicó una intervención en el proceso de elaboración o preparación de los alimentos, sino que correspondió únicamente a una colaboración puntual en la etapa final del servicio”.

Así, Adriasola se mantuvo “sin contacto con las fases críticas del proceso productivo ni con labores de manipulación que pudieran afectar condiciones higiénicas o sanitarias, ni tampoco actuaciones prolongadas en el tiempo o de impacto material susceptible de comprometer su manipulación, tratándose, por el contrario, de una asistencia limitada, espontánea y de escasos minutos”.