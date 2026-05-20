Dólar abre a la baja y cae de los $900 tras moderación del cobre, mientras Wall Street espera por resultados de NVIDIA

Este jueves el dólar abrió a la baja y cayó de la barrera de los $900, luego de que el cobre recuperara terreno en la Bolsa de Metales de Londres, con lo que ha llegado a cotizar en torno a los US$6,24 en COMEX, dándole soporte al peso chileno.

En concreto, la divisa norteamericana perdía $10,6, con lo que se ubicó en $896,6 hacia el mediodía.

El debilitamiento del dólar también ha estado marcado por la incertidumbre en los mercados bursátiles, luego de que se pusiera en duda si la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) reducirá las tasas de interés y la continua incertidumbre en Medio Oriente.

El analista de mercados de Capitaria, Diego Montalbetti, explicó cómo ha influenciado el cobre en la fluctuación del dólar: “La estabilización del cobre en torno a la zona de los US$6,2-$6,25 por libra ha evitado nuevas caídas relevantes del tipo de cambio, mientras que el Dollar Index sigue encontrando apoyo en el escenario de tasas altas en Estados Unidos y en las dudas respecto a la inflación global”.

“Además, el Banco Central volvió a advertir sobre los riesgos asociados al deterioro de las condiciones financieras globales y al impacto de las tensiones geopolíticas internacionales, especialmente considerando el escenario de petróleo elevado, inflación persistente y mayores costos de financiamiento externo. Estas señales mantienen la atención sobre la capacidad del peso chileno para sostener estabilidad en un entorno externo cada vez más complejo”, agregó.

“El mercado mantiene cautela mientras espera los resultados de NVIDIA tras el cierre de Wall Street, evento considerado clave para validar si el rally asociado a inteligencia artificial puede sostener el apetito por riesgo global”, concluyó.

Wall Street espera por resultados de NVIDIA que pueden definir el futuro de la IA

Los índices bursátiles estadounidenses se mantienen atentos a los resultados financieros del primer trimestre del año fiscal 2027 que publicará la tecnológica NVIDIA este miércoles.

Los resultados de la empresa más valiosa del mundo pueden marcar el rumbo que tendrá el desarrollo de la inteligencia artificial en los mercados.

En su último reporte trimestral, correspondiente al cuarto trimestre del año fiscal 2026, la compañía anticipó para este período ingresos de US$78.000 millones, con un margen de variación de 2%, y márgenes brutos en torno al 75%.

Jensen Huang, CEO de NVIDIA, resumió en el último reporte: “La demanda de computación crece de forma exponencial —el punto de inflexión de la IA agéntica ha llegado. Nuestros clientes están compitiendo por invertir en cómputo de IA— las fábricas que impulsan la revolución industrial de la IA y su crecimiento futuro”.

Petróleo retrocede, pero sigue cerca de los US$ 110

El petróleo tuvo un importante retroceso con el Brent, que perdió 5,16% y se ubicó en US$105,54 el barril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) cayó 0,82% y cotizó en US$107,77, luego de que desde EE.UU. afirmaran que las negociaciones con Irán se encuentran en “fases finales”.

Thoma Naeter, analista de mercados de Capitaria afirmó que el leve retroceso del petróleo responde a las señales de negociación entre Estados Unidos e Irán: “El vicepresidente estadounidense JD Vance señaló que un acuerdo podría estar próximo. Adicionalmente, dos tanqueros chinos cruzaron el estrecho de Ormuz recientemente, lo que indica un posible relajamiento del bloqueo y una flexibilización de la restricción de oferta”.

“En el plano de presión geopolítica, Trump amenaza con un “gran golpe” si Irán no acepta un acuerdo en el corto plazo. La OTAN estudia el envío de una flota naval para escoltar buques si el cierre de Ormuz se extiende hasta julio. Estos desarrollos señalan que hay movimiento en las negociaciones, aunque los riesgos de escalada permanecen”, añadió.

“La baja actual en los futuros refleja principalmente el optimismo por las señales de negociación y el cruce de tanqueros chinos, aliviando temporalmente las presiones inflacionarias que dominaron la sesión anterior”, concluyó.