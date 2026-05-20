Tras cambio de gabinete: Bancada UDI pide a Kast anunciar en la Cuenta Pública reforma para fusionar ministerios

Luego del primer cambio de gabinete del presidente José Antonio Kast, la bancada UDI solicitó al mandatario anunciar en la Cuenta Pública una reforma para fusionar ministerios.

El diputado y presidente del partido, Guillermo Ramírez, junto a la jefa y subjefe de la bancada, Flor Weisse y Sergio Bobadilla, apuntaron a que las modificaciones ministeriales podrían ser una “oportunidad” para avanzar “decididamente” en una reforma estructural del Estado.

Esto, luego de que el mandatario nombrara a Claudio Alvarado —quien asumió las carteras de Interior y Segegob— y Louis de Grange —en Transportes y Obras Públicas— como biministros. A ellos se suma Daniel Mas, que es biministro de Economía y Minería.

Los gremialistas recordaron que en 2025 la bancada presentó una petición al Congreso —que fue aprobada por la Cámara y el Senado— para crear una comisión bicameral encargada de discutir cuatro aspectos: reestructuración de los ministerios sectoriales y los servicios públicos, reevaluación de programas que hayan sido mal evaluados por la Dirección de Presupuestos, modernización del mecanismo de rendición de cuentas y control permanente de las leyes que irroguen gasto público.

Considerando que tres autoridades tendrán a su cargo seis ministerios, los gremialistas llamaron al presidente Kast a “dar un paso más”.

“La evidencia nos demuestra que podemos avanzar hacia un Estado más moderno, eficiente y menos burocrático en nuestro país”, afirmaron.

Además, argumentaron que esta idea va en línea con lo que ha dicho el Gobierno sobre estrechez fiscal: “Cuando distintas reparticiones cumplen funciones similares o derechamente duplicadas, lo único que se genera es mayor burocracia, más lentitud y peores resultados, lo que termina afectando directamente a los chilenos”.

“La fusión de ministerios y la modernización del Estado no es solo una medida administrativa, sino una decisión estratégica que hoy Chile necesita con urgencia”, dijeron.