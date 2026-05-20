Estados Unidos presenta cargos penales contra el expresidente cubano Raúl Castro

(CNN) — La administración Trump ha presentado cargos penales contra el expresidente cubano Raúl Castro, lo que aumenta la presión sobre una relación ya de por sí tensa entre los dos adversarios de la Guerra Fría.

El miércoles se hizo público el caso contra el hermano de Fidel, de 94 años y uno de los últimos líderes supervivientes de la revolución cubana.

¿De qué acusa EE. UU. a Raúl Castro?

Se le acusa de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de una aeronave y homicidio. En la acusación formal figuran otros acusados.

Los cargos están relacionados con el derribo en 1996 de dos aeronaves civiles pertenecientes a la organización cubanoamericana en el exilio Hermanos al Rescate. Se alega que Raúl Castro, quien era ministro de Defensa en ese momento, ordenó el ataque, en el que murieron cuatro hombres, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses.

Este caso es otro ejemplo extraordinario del uso que hace la administración del Departamento de Justicia para atacar al líder de un país al que se opone, y prácticamente garantiza que avivará las tensiones de larga data entre los dos países.

Cuando la semana pasada se hizo pública la posible acusación formal, se dispararon de inmediato las preocupaciones sobre una operación militar a gran escala en Cuba, similar a la llevada a cabo en Venezuela para arrestar a su presidente, Nicolás Maduro. Maduro se encuentra actualmente detenido en Nueva York acusado de narcotráfico.

El presidente estadounidense Donald Trump también ha amenazado con una acción militar, afirmando en marzo que Cuba “caerá muy pronto” y que “creo que podría hacer con ella lo que quisiera”. El secretario de Estado Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, también ha manifestado públicamente su deseo de que se produzca un cambio de régimen en el país.

Según ha informado CNN, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Cuba el jueves pasado para reunirse con funcionarios del gobierno, aunque no están claros los detalles específicos de su conversación.