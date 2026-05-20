Ex policía preso 37 días por un meme de Charlie Kirk recibe US$835.000 en acuerdo extrajudicial

(CNN) – Un exagente de la ley de Tennessee recibió $835.000 en un acuerdo extrajudicial después de pasar 37 días en la cárcel por compartir un meme en Facebook relacionado con el asesinato de Charlie Kirk.

El acuerdo, anunciado el miércoles, cierra una demanda de cinco meses en la que Bushart alegaba violaciones a sus derechos constitucionales por parte de funcionarios del condado de Perry.

Todo comenzó el 20 de septiembre pasado, diez días después de que Kirk muriera en un tiroteo en la Universidad Utah Valley. Bushart publicó en Facebook un meme sobre una vigilia en Tennessee que incluía una foto de Donald Trump y una cita suya de 2024 tras un tiroteo escolar en Iowa: “Tenemos que superarlo”.

Al día siguiente, cuatro oficiales lo arrestaron bajo el cargo de “amenazar con violencia masiva en una escuela”. Las autoridades argumentaron que la publicación se interpretó localmente como una amenaza a una escuela del área con un nombre similar.

El peso de una fianza millonaria

Bushart no pudo pagar la fianza de $2 millones y permaneció detenido hasta fines de octubre, cuando un fiscal de distrito retiró el único cargo en su contra. La demanda, presentada con apoyo de la Fundación para los Derechos y la Expresión Individuales, acusó al condado, al sheriff Nick Weems y al investigador Jason Morrow de vulnerar su libertad de expresión y sus derechos bajo la Cuarta Enmienda. Ninguno admitió responsabilidad en el acuerdo. El seguro del condado cubrirá el pago.