“Nunca es tarde para recapacitar”: Biministro Alvarado llama a la oposición a colaborar con megarreforma

“Sé que ha existido una oposición dura, pero nunca es tarde para recapacitar”.
Con esas palabras, el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, habló en el Congreso luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara y despachara al Senado el proyecto de reconstrucción nacional.
La autoridad afirmó en un punto de prensa que la iniciativa permitirá ayudar a las personas de Biobío y Ñuble que fueron afectadas por los incendios de este año y también “a los vecinos que esperan aún la reconstrucción en Viña”.
Asimismo, comentó que no se ha “ganado nada”, pero que se dio un gran paso y que el Gobierno espera que la iniciativa continúe avanzando en el Senado. “No es un proyecto para el gobierno, es un proyecto para todos los chilenos”.
En esa línea, recalcó que con esta iniciativa quedó demostrado que el Gobierno “es capaz de escuchar, es capaz de recibir propuestas, es capaz de generar mayorías. Esas mayorías hoy día nos han permitido, con una amplia votación, seguir este proyecto en el Senado”.
“Sé que ha existido oposición dura a esta iniciativa, pero nunca es tarde para recapacitar. Nunca es tarde para colocarse a disposición del país, para sumarse a la construcción de un mejor país para todas y todos los chilenos”, agregó.
Consultado sobre si se trata de un “güiño” a los partidos de oposición, que hasta ahora se han mostrado reacios a respaldar la megarreforma, Alvarado respondió que no se dirigía solo a los senadores del Socialismo Democrático, sino a todos.
“No solo a los senadores del Socialismo Democrático, sino a todos los que componen el Senado. Es importante que, si tienen propuestas, tienen iniciativas y quieren colaborar con perfeccionar el proyecto, nosotros siempre vamos a estar disponibles a recibir esas propuestas, escuchar y poder avanzar todos juntos”, contestó.
De ese modo, el biministro aseguró que el “bienestar de todos los chilenos se construye con todas las fuerzas políticas”.
