Robert: El robot de cocina multifuncional con más de 200 recetas gratuitas que llega a Chile

FDV lanza Robert, un robot de cocina multifuncional orientado a quienes buscan optimizar tiempo y ampliar su repertorio culinario. Con una jarra de acero inoxidable de 4,5 litros de capacidad, el equipo permite preparar comidas para hasta ocho personas, lo que lo convierte en una opción tanto para familias como para quienes cocinan en grupo.
Entre sus especificaciones técnicas destaca la capacidad de procesar hasta un kilo de carne y un rango de temperatura que va desde los 37°C hasta los 160°C, incluyendo función de dorado. Sus 14 funciones integradas cubren mezclado, batido, corte, cocción y vapor, además de una balanza incorporada que permite medir ingredientes directamente en el recipiente.
Conectividad y accesorios
Robert incluye una pantalla táctil de 25,4 cm y conectividad WiFi a través de la app Cookmix, donde los usuarios acceden a más de 200 recetas gratuitas. El equipo viene con un set completo de accesorios: cuchillas, paleta mezcladora, batidor, espátula, taza medidora, canastas para vapor, procesador, cortador, rallador y repujador.
La compra incluye una clase de uso y acceso al servicio Kitchen Service Center de FDV, que ofrece repuestos, asesoría técnica y capacitación. Robert está disponible en las tiendas Kitchen Center de todo Chile y en kitchencenter.cl.
