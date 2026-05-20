El estiércol de elefante y la guitarra: La alianza improbable que busca salvar el ébano africano

(CNN) – En la cuenca del Congo, la segunda selva tropical más grande del mundo, una investigación de nueve años reveló un vínculo crítico entre los elefantes de bosque africanos y la supervivencia del árbol de ébano.

Los elefantes consumen los frutos del árbol, transportan sus semillas por kilómetros y las depositan en el suelo forestal, un proceso que reduce el riesgo de endogamia y disuade a los roedores de consumirlas. Sin ellos, las zonas forestales registran un 68% menos de plántulas de ébano, según el Instituto de la Cuenca del Congo (CBI) de la UCLA.

La UICN clasifica a los elefantes de bosque africanos como cercanos a la extinción en estado silvestre, con una caída estimada del 80% en tres décadas por la pérdida de hábitat y el comercio ilegal de marfil.

¿Por qué una guitarra financia la selva?

Taylor Guitars, fabricante californiano cuyos instrumentos usan madera de ébano en puentes y diapasones, financia el proyecto desde 2016. Su cofundador, Bob Taylor, copropietario del aserradero Crelicam en Yaundé, advirtió el agotamiento del recurso. “Es inevitable que nos quedemos sin árboles, así que voy a invertir en plantar árboles”, declaró.

El resultado es el Proyecto Ébano, que planta semillas con comunidades indígenas Baka, entregándoles también árboles frutales de crecimiento rápido y capacitación agrícola. A una década de su inicio, el proyecto acumula casi 50.000 árboles de ébano y más de 34.000 frutales. Taylor proyecta llegar al millón en 2035.