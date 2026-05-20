Carabineros detiene a dos extranjeros y un chileno por secuestro en El Bosque

Carabineros detuvo a tres personas, dos ciudadanos venezolanos y un chileno, por su presunta participación en un secuestro registrado en la comuna de El Bosque.

El procedimiento se desarrolló durante la mañana de este miércoles, luego de que personal policial que realizaba patrullajes preventivos escuchara llamados de auxilio provenientes desde un edificio de la comuna.

Según los antecedentes policiales, los gritos venían desde un departamento ubicado en un tercer piso, por lo que los funcionarios ingresaron al inmueble ante la flagrancia del delito.

¿Qué ocurrió en El Bosque?

Al interior del departamento, Carabineros encontró a un hombre adulto que se encontraba retenido contra su voluntad.

La víctima, de nacionalidad dominicana, manifestó a los funcionarios que había sido secuestrada durante la noche anterior.

En el lugar fue detenido uno de los presuntos involucrados. Posteriormente, el sujeto indicó que otros participantes del delito se encontraban en un departamento cercano.

Con esos antecedentes, personal policial concurrió hasta un segundo inmueble, donde logró la detención de otros dos hombres presuntamente vinculados al secuestro.

Durante el procedimiento, Carabineros incautó un arma de fuego con número de serie borrado, además de munición, una importante cantidad de droga y dinero en efectivo.

Los tres detenidos quedaron vinculados a delitos de secuestro, infracción a la Ley de Control de Armas y delitos asociados a drogas.

Los antecedentes fueron informados al Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para establecer la dinámica de los hechos y determinar si hubo participación de otras personas.