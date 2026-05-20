PlayStation anuncia nuevo State of Play con novedades de Marvel’s Wolverine

PlayStation anunció una nueva edición de State of Play, su transmisión digital dedicada a mostrar actualizaciones, anuncios y próximos lanzamientos para sus consolas.
El evento se realizará el martes 2 de junio, desde las 17:00 horas de Chile, y podrá verse en vivo a través de los canales oficiales de PlayStation en YouTube y Twitch.
Uno de los focos principales será Marvel’s Wolverine, el próximo juego de acción y aventura en tercera persona desarrollado por Insomniac Games.
¿Qué mostrará el nuevo State of Play?
PlayStation adelantó que la transmisión incluirá actualizaciones y anuncios de distintos estudios, aunque el primer nombre confirmado es Marvel’s Wolverine.
Durante el evento, Insomniac Games compartirá nuevos detalles del título protagonizado por Logan, incluyendo una mirada a su combate, descrito como brutal e implacable.
El juego presentará una nueva versión del personaje de los cómics y llegará exclusivamente a PS5 el 15 de septiembre.
¿Dónde ver el evento?
El State of Play se transmitirá en vivo mediante los canales oficiales de PlayStation en YouTube y Twitch.
La presentación comenzará a las 17:00 horas de Chile y reunirá novedades sobre próximos títulos que llegarán al ecosistema de PlayStation.
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