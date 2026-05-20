Escolar de 11 años resulta baleada al salir de colegio en La Granja

Una estudiante de aproximadamente 11 años resultó herida de bala durante la tarde de este miércoles en las afueras de un colegio ubicado en la comuna de La Granja, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con información entregada por Carabineros, la alumna salía del establecimiento cuando llegó un individuo, del cual hasta ahora no se conocen mayores antecedentes, y le disparó.

La menor fue trasladada hasta el Hospital Padre Hurtado, donde se encuentra fuera de riesgo vital, con una herida en uno de sus pies.

¿Qué se sabe del ataque en La Granja?

El hecho ocurrió en el exterior del Saint Christian College. Según información preliminar, antes del ataque se habría registrado una riña entre compañeras al interior del recinto, situación que posteriormente se trasladó hacia las afueras del colegio.

Tras el disparo, el establecimiento suspendió las clases hasta el lunes. Los estudiantes que se encontraban al interior del colegio están siendo retirados por un costado del recinto.

Carabineros informó que se espera la instrucción de la Fiscalía para definir las diligencias investigativas del caso.

Las circunstancias del ataque deberán ser esclarecidas por la investigación, incluyendo la identidad del autor del disparo, el vínculo que podría tener con la riña previa y la dinámica exacta de los hechos.

En desarrollo…