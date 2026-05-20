Cámara Baja terminó votación en particular del proyecto de reconstrucción nacional: Ahora se discutirá en el Senado

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto de reconstrucción nacional del gobierno.

Durante esta jornada, los diputados aprobaron en general la iniciativa con 90 votos a favor, 59 en contra y 1 abstención. Luego, votaron en particular el articulado e indicaciones presentadas por la oposición.

Ahora, la normativa pasará a ser tramitada en el Senado.

✅| La Cámara culmina la votación en particular del proyecto para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social. Pasa al Senado. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) May 20, 2026

Megarreforma: ¿Qué aprobaron los diputados?

Durante la tramitación en Sala, se aprobó uno de los artículos más importantes, denominado como el “corazón” de la reforma. Se trata de la rebaja al impuesto de primera categoría o impuesto corporativo, pasando de 27% a 23%.

A ello se suma la exención de contribuciones a adultos mayores de 65 años, la invariabilidad tributaria de 25 años y la disminución transitoria del impuesto a donaciones.

Asimismo, se respaldó la facultad de la Tesorería General de la República para entregar facilidades de pago a los deudores del CAE. No se aprobó la condonación en caso de cumplir con el pago.

Los parlamentarios también aprobaron sancionar el uso fraudulento de licencias médicas y castigar el contrabando de tabaco.

En tanto, se rechazó eliminar la franquicia Sence propuesta por el Gobierno.