Subsidio Eléctrico 2026: Revisa los requisitos, montos y cómo postular desde el 26 de mayo

Entre el 26 de mayo y el 5 de junio estará abierta la quinta convocatoria al Subsidio Eléctrico, beneficio transitorio del Gobierno que entrega un descuento en las cuentas de la luz a hogares vulnerables.

El aporte cubrirá el segundo semestre de 2026 y exige cumplir con requisitos socioeconómicos, además de mantener al día el pago del servicio eléctrico o contar con un convenio vigente.

La postulación se realizará a través del sitio oficial del beneficio y requerirá ClaveÚnica.

¿Quiénes pueden postular al Subsidio Eléctrico?

De acuerdo con el Ministerio de Energía, las personas que quieran solicitar el beneficio deben cumplir con las siguientes condiciones:

Pertenecer al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares

del Ser cliente residencial, ya sea propietario o arrendatario de la vivienda.

Estar al día en el pago de las cuentas de electricidad o tener un convenio de pago vigente al 22 de junio de 2026 .

. Ser mayor de 18 años .

. Realizar solo una postulación por vivienda.

Contar con ClaveÚnica.

En el caso de hogares donde viva una persona electrodependiente, el tramo del Registro Social de Hogares no será considerado. Para acceder, la persona debe estar inscrita en el Registro de Personas Electrodependientes vigente a marzo de 2026.

¿Cuáles son los montos del Subsidio Eléctrico?

El monto del descuento dependerá exclusivamente de la cantidad de integrantes del hogar beneficiado.

Hogares de un integrante: $17.346.

$17.346. Hogares de dos a tres integrantes: $22.548.

$22.548. Hogares de cuatro o más integrantes: $32.224.

El total del beneficio se entregará dividido en seis cuotas mensuales o tres cuotas bimensuales, según el período de facturación de cada compañía eléctrica.

Por ejemplo, si un hogar de un integrante obtiene el subsidio, verá un descuento aproximado de $2.891 mensuales en su boleta.

¿Cómo postular al Subsidio Eléctrico?

Para solicitar el beneficio, las personas deben ingresar al sitio www.subsidioelectrico.cl y hacer clic en la opción “Solicita el Subsidio Eléctrico aquí”.

El sistema pedirá iniciar sesión con ClaveÚnica y completar un formulario con los siguientes datos:

Región y comuna.

Empresa o cooperativa eléctrica.

Número de cliente, incluido el dígito verificador.

Correo electrónico.

Número de teléfono.

Quienes no tengan acceso a internet podrán solicitar orientación o realizar el trámite mediante los canales presenciales y telefónicos de ChileAtiende.

¿Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico 2026?

Los resultados de la quinta convocatoria se publicarán durante agosto de 2026 en el sitio web del subsidio. Además, las personas postulantes serán notificadas por correo electrónico.

Una vez adjudicado el beneficio, los descuentos comenzarán a reflejarse en las cuentas de electricidad desde septiembre de 2026, dependiendo de los ciclos de facturación de cada empresa.