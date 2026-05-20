Inteligencia artificial transforma fotos eróticas de los años 70 en cortometrajes que se estrenan en los márgenes de Cannes

Una colección de cortometrajes creados con inteligencia artificial a partir de fotografías de revistas eróticas publicadas hace medio siglo debutó en los márgenes del Festival de Cine de Cannes.

La iniciativa de Thomas Meier (Multiformat) emplea tecnología generativa para transformar esos reportajes estáticos en video de movimiento completo con color, sonido sincronizado, diálogo y voz en off. Los trabajos se transmiten en Cultpix y próximamente se editarán en BluRay y VHS por Klubb Super 8, con una tirada limitada en formato de videocinta.

Un puente entre la estética pasada y la tecnología actual

“Queremos usar la tecnología más reciente para estimular una discusión sobre las actitudes hacia imágenes que ahora tienen medio siglo de antigüedad”, declaró Rickard Gramfors, CEO de Cultpix. Según Gramfors, lo que en su momento se consideró material impactante hoy resulta “notablemente inocente” y el proyecto genera un diálogo entre la estética audaz del pasado y las herramientas del presente.

Según reportó Variety, el anuncio coincide con la proyección en Cannes de una copia restaurada de “Los demonios” (1971) de Ken Russell, una cinta que enfrentó fuerte censura. El interés por la erótica vintage también se refleja en temporadas como la del New Beverly Cinema de Quentin Tarantino y retrospectivas en el Cinemateket sueco.

Cultpix, lanzada en 2021, se posiciona como una plataforma de streaming de culto que incluye una línea curada de erótica vintage en colaboración con distribuidores especializados.