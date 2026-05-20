Cariola acusa “falta de respeto” de Alvarado por llamado al Socialismo Democrático: “Acá lo que hay son relaciones políticas”

La senadora del Partido Comunista, Karol Cariola, respondió al biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, luego de que emplazara al Socialismo Democrático a dejar la “tutela” del Frente Amplio y el PC en medio de la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional.

En entrevista con CNN Chile Radio, la parlamentaria calificó esos dichos como una “falta de respeto” y sostuvo que entre los partidos de oposición existen relaciones políticas y puntos de acuerdo construidos durante los últimos años.

“A mí me parece una falta de respeto que el ministro Alvarado hable de tutela. Acá lo que hay son relaciones políticas, alianzas, miradas en común”, afirmó Cariola.

¿Qué dijo Karol Cariola sobre el llamado de Alvarado?

La senadora sostuvo que el Partido Comunista mantiene una historia de trabajo con el Socialismo Democrático, más allá de las diferencias que puedan existir entre los distintos partidos.

“Nosotros con el Socialismo Democrático tenemos una historia de trabajo común. Acabamos de tener un Gobierno juntos”, señaló.

En esa línea, Cariola afirmó que las declaraciones de Alvarado buscan generar divisiones entre las fuerzas opositoras de cara al debate que se abrirá en el Senado por la Ley de Reconstrucción Nacional.

#CNNChileRadio | Karol Cariola, senadora (PC): “El haber reconocido no tener un plan de seguridad muestra debilidad profunda en el Gobierno (…) La salida en 69 días de la ministra Steinert es un fracaso respecto de lo que prometía un Gobierno que decía que la Seguridad Pública… pic.twitter.com/DrArPRkdln — CNN Chile (@CNNChile) May 20, 2026

“Para nosotros es muy importante que las provocaciones que está haciendo el ministro Alvarado para seguir dividiendo, para poder generar separación entre los roles que estamos cumpliendo las distintas fuerzas políticas, no incidan y no influyan en nuestros colegas”, sostuvo.

La parlamentaria agregó que el llamado a la unidad ha sido planteado desde distintos sectores de la oposición y que espera una actuación conjunta durante la discusión legislativa.

“El llamado a la unidad lo hemos hecho desde todos los sectores. Y en esto yo espero que actuemos de manera conjunta, que actuemos en coherencia además con lo que le hemos venido planteando al país”, afirmó.

La discusión por la Ley de Reconstrucción

Los dichos de Cariola se producen mientras el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional avanza hacia su discusión en el Senado, luego de su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La senadora cuestionó el contenido de la iniciativa y sostuvo que una eventual reducción de la recaudación fiscal podría afectar directamente la vida de las personas.

“Reducir US$4 mil millones a la recaudación fiscal significa afectar concretamente la vida de los chilenos y chilenas”, afirmó.

Según Cariola, el proyecto beneficia principalmente a los sectores de mayores ingresos y pone en riesgo políticas públicas que, a su juicio, han sido relevantes para mejorar condiciones de vida.

“Quienes tenemos conciencia social, quienes tenemos voluntad de generar cambios en la vida de la gente, la verdad es que sería muy inconsistente sostener finalmente una medida de estas características que solo beneficia a los súper ricos de nuestro país”, señaló.

La parlamentaria también advirtió que una menor recaudación podría impactar derechos sociales, como la gratuidad, las pensiones y la salud pública.

“Jóvenes que antes no podían estudiar y que ahora estudian con gratuidad se van a ver afectados. Adultos y adultas mayores que vieron mejoradas sus pensiones se van a ver afectados. La salud pública, ya lo decíamos recién”, planteó.

Críticas a los recortes en salud

Durante la entrevista, Cariola también cuestionó los recortes presupuestarios en salud y acusó que el Gobierno estaría reduciendo recursos en áreas sensibles mientras impulsa cambios tributarios que, según dijo, favorecen a grandes empresas.

La senadora sostuvo que el ajuste considera una reducción de $400 mil millones para este año en salud, lo que afectaría a hospitales con problemas de deuda, insumos, abastecimiento y listas de espera.

“Para bajarle los impuestos a grandes corporaciones, a grandes empresas, a grandes inmobiliarias, se le quita plata a la salud de todos los chilenos. Eso es inexplicable, inaceptable, y yo quiero decirlo, incluso inhumano”, afirmó.

Cariola vinculó esos recortes con la discusión tributaria y sostuvo que el decreto de reducción presupuestaria proyecta efectos más allá de 2026.

“No solamente estamos hablando de reducir el 2026, sino que también el 2027. ¿Qué es lo que viene el próximo año? Estamos asustados”, señaló.

Finalmente, la senadora llamó al Gobierno a abrir espacios de diálogo con la oposición y a poner el foco en las necesidades del país antes que en beneficios tributarios para los sectores de mayores ingresos.

“Yo espero y hago un llamado al Gobierno y al presidente Kast a que no se echen el país en el bolsillo. A que sean capaces de dialogar con las otras fuerzas políticas. A que busquemos caminos comunes”, cerró.