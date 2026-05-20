Economista Axel Kaiser defiende a Mara Sedini: “No tiene ningún sentido sacarla justo cuando estaba consolidándose en el rol”

El economista Axel Kaiser abordó el abrupto cambio de gabinete protagonizado por el Presidente José Antonio Kast.
En el ajuste ministerial -que se convirtió en el más rápido realizado por un Gobierno desde el retorno de la democracia- salió del Ministerio de Seguridad Pública la exministra Trinidad Steinert. Además, salió de la vocería de Gobierno la ahora exministra Mara Sedini.
Sobre este punto, el también hermano del excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, aseguró que “no tiene ningún sentido sacar a Mara Sedini justo cuando estaba consolidándose en el rol”.
“Menos sacar ministros cuando se da un golpe en materia de seguridad en la Araucania. Perder la agenda comunicacional es incomprensible“, remató el referente económico del oficialismo.
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