Cámara de Diputados aprobó en general proyecto de reconstrucción nacional: Inicia votación en particular

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de reconstrucción nacional del Gobierno.

La iniciativa obtuvo 90 votos a favor, 59 en contra y 1 abstención por parte del diputado Jaime Mulet. Contó con los respaldos del oficialismo y del Partido de la Gente (PDG).

Tras la votación, se escuchó en la sesión a diputados oficialistas cantar “Ce Hache I”.

Ahora, se dará inicio a la votación en particular. Durante la jornada, los parlamentarios deberán votar cada una de las indicaciones hasta total despacho.

Se prevé que la instancia se prolongue durante todo el día, considerando que la iniciativa contiene más de 40 artículos y 119 indicaciones. Además, se consideran tres minutos de votación.

Hasta el momento, se aprobó una enmienda de la oposición respecto a Sala Cuna Universal. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que se hará reserva de constitucionalidad. A la fecha, la iniciativa es tramitada en la Comisión de Educación del Senado y durante las semanas siguientes el Ejecutivo presentará indicaciones.

También se aprobó el artículo sobre exención de contribuciones para adultos mayores de 65 años.

✅ APROBADO | La Cámara aprueba en general el proyecto para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social. Se inicia ahora la votación en particular. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) May 20, 2026

Durante esta semana, la megarreforma fue discutida en las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo de la Cámara Baja, mientras que la semana pasada ocurrió lo mismo en Hacienda.

En esta última, uno de los artículos rechazados fue la eliminación de la franquicia tributaria Sence, que había sido propuesto por el Ejecutivo con el fin de recaudar mayores ingresos.