Alcalde de Peñalolén pide cambio de rumbo a Arrau en Seguridad tras salida de Steinert: “Necesita presencia, no promesas”

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, emplazó al nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, y pidió que su llegada a la cartera implique un cambio de rumbo en la relación del Gobierno con los municipios.

El llamado del jefe comunal ocurre luego de la salida de Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad y en medio del inicio de la gestión de Arrau, quien deberá asumir la coordinación de las políticas contra el delito, el narcotráfico y el crimen organizado.

El jefe comunal aseguró que Peñalolén enfrenta problemas vinculados al delito y al narcotráfico sin el respaldo suficiente del Ejecutivo, por lo que llamó a reforzar la presencia estatal en el territorio.

“A pesar de sus promesas, el Gobierno no se ha hecho presente en el combate al delito y al narcotráfico en Peñalolén”, afirmó Concha, tras el nombramiento de Arrau en reemplazo de Steinert.

¿Qué pidió el alcalde de Peñalolén al nuevo ministro?

Concha sostuvo que espera que el cambio en el Ministerio de Seguridad se traduzca en una actitud más activa por parte del Gobierno frente a las demandas de seguridad de las comunas.

“Esperamos que el cambio en el Ministerio de Seguridad sea para enmendar el rumbo. Ministro Arrau, lo esperamos en la comuna. Los municipios no podemos seguir enfrentando esto solos. Peñalolén necesita presencia, no promesas”, señaló.

El emplazamiento ocurre luego de que el alcalde reclamara falta de apoyo del Gobierno en la comuna, incluso después de haber recibido amenazas de muerte tras la demolición de dos casas vinculadas al narcotráfico en Peñalolén.