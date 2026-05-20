Aumento de la PGU: Cómo revisar cuándo recibirás el alza del beneficio

La Reforma de Pensiones incorporó cambios en la Pensión Garantizada Universal (PGU), entre ellos el aumento gradual del monto máximo y la ampliación de cobertura para nuevos grupos de beneficiarios.

El alza no se entrega a todos al mismo tiempo, sino que se aplica por etapas según la edad de la persona beneficiaria y las condiciones establecidas por la ley.

Actualmente, el monto máximo de la PGU llega a $250.275 y está reservado para quienes tienen 82 años o más.

Aumento de la PGU 2026: ¿Cómo revisar cuándo recibirás el alza?

Para consultar cuándo corresponde recibir el aumento, las personas deben ingresar al portal de ChileAtiende y digitar su RUN y fecha de nacimiento.

Con esos datos, el sistema informará si la persona accede al beneficio bajo las nuevas condiciones y cuándo se aplicará el aumento en su pago.

El calendario establece que, desde septiembre de 2026, el monto máximo se extenderá a todas las personas de 75 años o más.

En tanto, el tramo de personas entre 65 y 81 años podrá acceder al aumento desde septiembre de 2027, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.

¿Quiénes son los nuevos beneficiarios de la PGU?

Con los cambios incorporados por la Reforma de Pensiones, nuevos grupos podrán solicitar el beneficio y acceder al monto correspondiente según su edad.

Personas pensionadas por leyes de reparación: Ley Rettig, Ley Valech y exonerados políticos.

Ley Rettig, Ley Valech y exonerados políticos. Personas que reciben pensiones de gracia.

Montepiados de Dipreca y Capredena: desde septiembre de 2027 podrán solicitar un monto complementario para alcanzar el valor de la PGU, siempre que no reciban pensión de otra entidad previsional.

Requisitos para solicitar la PGU

Para acceder a la PGU, incluso en el caso de los nuevos grupos incorporados, se deben cumplir requisitos generales establecidos por la ley.

Tener 65 años o más .

. No integrar el 10% más rico de la población , según el Puntaje de Focalización Previsional y el Registro Social de Hogares.

, según el Puntaje de Focalización Previsional y el Registro Social de Hogares. Acreditar residencia en Chile por al menos 20 años desde los 20 años de edad.

desde los 20 años de edad. Haber vivido en el país durante al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud.

anteriores a la solicitud. Contar con una pensión base igual o inferior a $1.252.602.

Para acceder al aumento de septiembre de 2026, el requisito de edad será tener 75 años cumplidos.

¿Cómo solicitar la PGU en ChileAtiende?

La solicitud puede realizarse por distintas vías. En línea, se puede hacer a través del sitio de ChileAtiende, con RUN, fecha de nacimiento y ClaveÚnica.

También está disponible la videoatención mediante la Sucursal Virtual, usando la cédula de identidad.

Otra opción es llamar al call center de ChileAtiende, al 101, o acudir presencialmente a una sucursal de ChileAtiende. El trámite también puede realizarse en AFP, compañías de seguros o municipios con convenio del Instituto de Previsión Social (IPS).