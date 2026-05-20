Collahuasi pide aclaraciones: Minera solicita al tribunal ambiental explicar fallo que negó permiso de proyecto de $US 3.200 millones

La Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi presentó un recurso de aclaración ante el Segundo Tribunal Ambiental, con el objetivo de precisar los alcances de la sentencia emitida el pasado 14 de mayo contra su proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi”. La iniciativa de la minera contempla una inversión total de US$ 3.200 millones.

De acuerdo a lo informado por Diario Financiero, la acción legal tiene como objetivo obtener certezas jurídicas, “particularmente en relación a la continuidad de ejecución de aquellos aspectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que el fallo mantuvo vigentes y no fueron objeto de anulación”.

El proyecto, que obtuvo su RCA favorable en 2021, mantiene actualmente su planta desaladora en la etapa final de construcción.

En el documento ingresado al tribunal, la firma —controlada en partes iguales de 44% por Anglo American y Glencore— detalló que la resolución judicial acogió de forma parcial una de las reclamaciones de los opositores, “circunscribiendo sus observaciones a materias asociadas al sector Puerto Collahuasi y a componentes de medio humano y medio marino vinculados a la planta desaladora“. Asimismo, el texto ingresado añade que el dictamen determinó la vigencia de todos los demás componentes evaluados en la iniciativa minera.

Tras la notificación del dictamen, la gigante minera acató la resolución judicial y ordenó la detención inmediata tanto de la construcción como de la operación de la planta desaladora.

Dichas instalaciones se encontraban en la etapa de pruebas de sistemas y equipos previa a su puesta en marcha definitiva. A raíz de esto, la compañía informó que en el lugar solo se realizan las acciones mínimas vinculadas a mantención y seguridad.