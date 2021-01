Este lunes, el actual alcalde de Recoleta inscribió su candidatura en el Servel para la reelección. Una postulación que se realiza en medio de la investigación del Caso Luminarias, luego que se dieran a conocer audios entre su abogado y el gerente general de Itelecom, empresa investigada por adjudicarse licitaciones millonarias en al menos 20 municipios.

En este hecho, la fiscalía investiga una presunta triangulación de dineros que beneficiaría a Daniel Jadue. Por lo mismo, la persecutora Nayalet Mancilla ya presentó una solicitud para revisar las seis cuentas bancarias atribuidas al jefe comunal.

“Ninguna maniobra y menos este llamado a coro de toda la derecha, va a hacer que les regalemos Recoleta. No nos pueden ganar por votos y pretenden ganar por secretaría”, declaró Jadue en Radio Duna.

Asimismo, la autoridad cuenta con el apoyo del Partido Comunista y su presidente, Guillermo Tellier. “Cómo se le ocurre que vamos a bajar la candidatura de Jadue, ¿por qué?”, dijo el líder del PC en las afueras del Servel, aclarando que tampoco peligra su eventual candidatura presidencial.

Por contraparte, el diputado UDI Juan Antonio Coloma indicó que “los tiempos judiciales muchas veces son lentos y esto permite que una persona que está siendo investigada en una causa como esta, pueda inscribir su candidatura. Espero que su primer acto de campaña sea explicar por qué el sobreprecio, por qué el mismo abogado de la empresa, por qué el allanamiento, por qué las donaciones“.

El sobreprecio al que hace referencia es por la licitación otorgada por Recoleta a la empresa y que supera los $10 mil millones. Además, la escucha telefónica en el reportaje de La Tercera también alude a una donación de $50 millones por parte de Lefort, gerente general de Itelecom, a la municipalidad liderada por Jadue para la realización del festival Womad 2019.

“Querer convertir una donación hecha por ley de donaciones culturales, en un acto irregular, me parece más una campaña con un fin político”, aseveró el jefe comunal en CNN Chile. Instancia en la que también reconoció haber pedido donación a través de su abogado, Ramón Sepúlveda.

Pero este no es el centro de investigación, sino los pagos reiterados de Itelecom al abogado y que se sospecha corresponderían una triangulación para que este dinero haya sido destinado al alcalde. Una hipótesis que descartó la defensa de Jadue, el abogado Sabas Chahuán.

“Lo que sí es claro es que esa triangulación, aunque fuera una triangulación que se hiciera por Lefort con Sepúlveda, no llegó claramente, no estaba participando Jadue. Daniel Jadue no ha cometido ningún delito”, declaró Chahuán.