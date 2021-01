El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, decidió que fuera el abogado y ex fiscal nacional Sabas Chahuán quien tomara su representación en las indagatorias por supuestos pagos ilegales en la adjudicación de millonarias licitaciones del municipio entre 2017 y 2020.

En conversación con CNN Chile, el ex persecutor comentó que fue luego que el jefe comunal, a quien conoce desde hace 40 años, le pidiera su asesoría legal que la asumió. Sin embargo, esta se limita al llamado caso luminarias, y no al resto de las querellas en las que está involucrado como querellante el alcalde.

A raíz de las indagatorias, el municipio de Recoleta fue allanado el jueves de la semana pasada. Además, el fin de semana se reveló una llamada telefónica entre León Lefort Hernández, gerente de Itelecom, y Ramón Sepúlveda, abogado de Jadue.

Según Chahuán, Jadue ha sido enfático en que no ha recibido ninguna transferencia de parte de Sepúlveda.

Asimismo, el secreto bancario se volverá a levantar tras el envío de un escrito esta tarde, de manera que el Ministerio Público tendrá total acceso a los movimientos que haya hecho el líder del Partido Comunista.

“La relación no sé si era estrecha o no. No quiero hablar por el colega Sepúlveda, pero era una relación de clientela. Este señor Lefort, que es representante de la empresa, era cliente de Ramón Sepúlveda con anterioridad a que trabajara en ciertas causas con el alcalde Jadue. Ahora, el señor Jadue se enteró que era abogado del señor Lefort varios meses después de haberse adjudicado la licitación”, asegura el ex fiscal nacional.

Entre los diálogos revelados, se conversa sobre una donación de $50 millones de Itelecom al municipio para la realización del festival Womad. Entre estas conversas, Sepúlveda mencionaría en más de una oportunidad a “Daniel”, quien presuntamente sería el alcalde.

“Lo de Womad evidentemente que sí, porque se hizo una donación por la ley de donaciones culturales al festival Womad por parte de la empresa Itelecom, pero ya más de seis meses que se había adjudicado la licitación de la luminaria“.

Así como indicó Jadue, Chahuán aseguró que estas donaciones no son algo extraño: “Codelco, por ejemplo, hace donaciones en las comunas donde tiene faenas. Recoleta recibió una donación de Aguas Andinas para la piscina municipal. Entonces, se está inflando un tema que no tiene nada de raro, porque la donación se debe rendir ante el Ministerio de Cultura porque o si no, no tiene la exención tributaria”.

“Lo que es claro es que en esa triangulación, haciendo la hipótesis, no estaba participando Daniel Jadue. Daniel Jadue no ha cometido ningún delito, y lo digo con los antecedentes que se me han entregado”, afirmó el abogado representante.