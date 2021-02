La senadora Jacqueline van Rysselberghe se refirió a su situación actual tras dejar la presencia de la UDI, que actualmente está en manos de Javier Macaya.

En conversación con diario El Sur, la parlamentaria por la Región del Biobío indicó que sigue “con bastantes actividades, pero son distintas. Es un poco más aliviado, porque siempre estar poniendo la cara y dando declaraciones que no siempre son las que a uno más le gustaría o dando explicaciones, es un poco agotador“.

Asimismo, habló sobre el panorama que está atravesando la colectividad gremialista: “Recibimos una UDI bastante agónica, porque estaba saliendo de los escándalos de financiamiento irregular de la política, teníamos dirigentes formalizados y venía la elección parlamentaria”.

“A pesar de todo eso, logramos ser el partido con la mayor bancada de senadores y la segunda mayor bancada de diputados, junto con ordenar las filas de nuestro partido. Logramos ser el partido eje del Gobierno, dejar una negociación para el proceso eleccionario bastante avanzada, y por lo tanto, me siento orgullosa de lo que hicimos”, agregó.

Además, reveló que le ofrecieron representar a la Región del Ñuble en las próximas elecciones parlamentarias de noviembre, las cuales se realizarán junto a las presidenciales. Sin embargo, enfatizó que no ha confirmado nada todavía.

“No tengo una decisión tomada, pero sí me siento súper honrada que la gente de Ñuble quiera que los represente, y que la gente de Biobío quiera que los represente. De hecho, he estado en Los Ángeles apoyando a los candidatos, y el sentir ese apoyo me llena de orgullo”, dijo.