El ex ministro de Defensa, Mario Desbordes, se refirió al actual escenario de su candidatura presidencial por Renovación Nacional (RN), de cara a las próximas elecciones del 11 de abril que hasta el momento han enfocado el interés de la ciudadanía, autoridades y figuras políticas.

De acuerdo con el ex secretario de Estado, “miro las encuestas obviamente y tengo que con humildad reconocer que hay que remontar. En julio, cuando entré al gobierno marcaba muy bien, y por eso estuve dedicado 100% a ser ministro de Defensa y, por lo tanto, desaparecí de los programas masivos, bajé en las encuestas, eso es así“, declaró a La Tercera.

“Yo me dediqué al Ministerio de Defensa 100%. No iba a actividades en terreno fuera del área militar, no me desplegaba en medios regionales porque entendí que el cargo requería una dedicación y un cuidado muy especial. Así que fue una contribución a la causa“, agregó.

Respecto de su rol en el gobierno, Desbordes detalló que “el Presidente me pidió que lo acompañara pensando en el primer aniversario del 18 de octubre y en el plebiscito del 25 octubre. Había agoreros que decían que si el Apruebo sacaba sobre el 70% iban a ir a La Moneda a pedir la cabeza del Presidente e iba a caer el gobierno. Esa era la tesis de varios y era importante tener al guaripola del Apruebo en la centroderecha, en la foto esa noche“.

División en RN

La candidatura de Desbordes, ex presidente de RN, no ha estado exenta de problemas. Esto porque parte del partido ha manifestado su decisión de apoyar a Sebastián Sichel en la carrera hacia La Moneda, generando una división interna que no pasa desapercibida.

Sobre esto, el candidato declaró que “uno sabe que estar en un partido político tiene cierto compromiso y si soy colocolino no me voy a ir a instalar a la barra de la U. de Chile. Sería una incoherencia. Pero en lo personal no me voy a pelear con nadie: el que quiere apoyar a otro candidato, tendrá que él explicar por qué lo hace“.

Incluso Desbordes ha despertado críticas por parte del oficialismo debido a diferencias ideológicas que lo comparan con “la izquierda”. Pero en la materia, el ex ministro hizo un llamado a que quienes apuntan en su contra, “se vayan a dar una vuelta al barrio o vayan a mirar lo que hacen las derechas europeas. Hay un sector de la centroderecha que quiere el monopolio del timbre de lo que es ser de centroderecha. Y eso pasa por adherir a una sola visión”.

“Yo respeto esa visión y lo que exijo es respeto para otra visión que representamos otros liderazgos. No son solo dos las vertientes de centroderecha. Creo que lo más importante hoy día es que el partido mejor evaluado y con menos rechazo consolide junto al PRI un polo de centroderecha con fuerte vocación social, consciente de la urgencia del crecimiento, de la creación de empleo, pero también con políticas públicas potentes en materia social”, añadió el candidato.

“Pensar que solidaridad es un concepto de izquierda muestra que hay diferencias tremendas. Creo, en lo personal, que una mirada de lo que ha pasado en Chile en los últimos dos años hace imperativo que tengamos capacidad de avanzar hacia una centroderecha en general con bastante más capacidad de reconocer los problemas. Porque hay un sector de la derecha que cree que está todo bien. Que lo que pasó en octubre de 2019 es todo ficticio. Que hubo solo violencia, porque estaba dirigida por una izquierda y un marxismo internacional. Y las miles de personas en las calles eran títeres o eran personas que salieron de irresponsables no más (…). Todavía hay gente en mi sector que tiene una venda en los ojos y que no quiere reconocer que este país de verdad o cambió o exige que cambiemos en muchas cosas y no está disponible para cuestiones cosméticas”, analizó Desbordes.

Propuestas

Finalmente, el candidato abordó sus propuestas que aluden a una derecha social. De manera específica, Desbordes planteó que “tenemos una propuesta de salud concreta, revisable. Tenemos una propuesta de reforma a las pensiones sobre la mesa. Tenemos propuesta para solucionar los problemas del CAE”.

Bajo el concepto de derecha social, el cual ha sido acuñado incluso por el candidato Joaquín Lavín, el ex ministro lo ejemplificó con una de sus proyectos. “Cuando planteo una reforma de pensiones y defiendo la capitalización individual como elemento central del sistema de pensiones, pero al mismo tiempo incorporo un componente solidario, también estoy haciendo una declaración de principios. No es solamente una respuesta mecánica, tecnocrática. Hay detrás también una declaración de principios”.

En ese escenario, el candidato presidencial concluyó que durante su campaña lo que “vamos a plantear es un segundo gobierno de Chile Vamos. Recogiendo lo bien que se ha hecho en muchas áreas en el gobierno del Presidente Piñera, y siendo autocríticos, y sinceros con la ciudadanía para contarles cómo vamos a mejorar en aquellas áreas en donde no logramos lo que habíamos propuesto. Incluso, desde mi visión, haciendo propuestas en algunos casos distintas a lo que se planteaba incluso en el programa original del Presidente Piñera”.