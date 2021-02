Continúan las repercusiones por el tiempo entregado a las candidaturas para constituyentes en la franja electoral, luego de que se confirmara que el 457 independientes prácticamente no contará con tiempo, ya que se les dará menos de un segundo.

Esta vez fue Marco Enríquez Ominami, fundador del PRO, partido que lleva candidatos que no militan en los partidos, quien se refirió al tiempo entregado a los aspirantes a ser parte de la Convención Constitucional en el espacio televisivo de 30 minutos que comenzará el 12 de marzo y terminará el 8 de abril.

“Los han maltratado, les avisaron tarde las reglas, les hicieron todo difícil y ahora más con la franja de televisión“, cuestionó el ex candidato presidencial.

En la misma línea declaró que “el Congreso hizo trampa, arrastró los pies, hizo todo lo posible para que no resultara lo de los independientes. Hay una fuerza independiente que es innegable y no cree en la militancia de los partidos. Yo soy militante de partido, creo que es noble militar, pero no somos nosotros los dueños de la política”.

Lo anterior, porque en el caso de los independientes, se les entregará un tiempo según la votación equivalente al partido menos votado en la última elección, en este caso, la de diputados de 2017, y se reparte en partes iguales entre los candidatos y candidatas.

Al respecto, Carolina Cuevas, presidenta del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), aclaró que ellos sólo aplicarán la ley y que Legislativo es el que tiene la responsabilidad de realizar algún cambio, ya que la participación está regulada por la Ley 18.700.

“Cualquier modificación o perfeccionamiento es potestad del Congreso, no es una situación deseable que cerca del 40% de las candidaturas quede en la práctica fuera de la franja”, expuso. Ya que diversas voces han solicitado al organismo cambiar el sistema que distribuye el tiempo.

Cabe recordar que 26 minutos con 6 segundos para listas en competencia y 3 minutos con 54 segundos para las candidaturas de pueblos originarios.