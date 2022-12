Este jueves, el senador José Miguel Insulza (PS) anunció que presentó su renuncia a la jefatura de la bancada del Partido Socialista (PS) luego de que el Senado rechazara la nominación de José Morales para el cargo de fiscal nacional, lo que significó una dura derrota para el Gobierno.

En conversación con Radio Universo, sostuvo que “10 minutos después de la votación yo renuncié a continuar como jefe de la bancada del PS en el Senado, porque yo creo que cuando uno se junta para hacer política, tienen que hacer política juntos, y si cada uno hace lo que le da la gana, estamos perdidos y en eso no va a funcionar”.

El parlamentario sostuvo que el Gobierno necesitaba que se aprobara el nombramiento de Morales. “Los más cercanos al Ejecutivo votamos por la propuesta presidencial, que además era una propuesta estudiada”.

“Para mí es muy difícil decirlo, yo era coordinador de la bancada del Partido Socialista hasta ayer, entregué mi renuncia de inmediato, desde luego, porque naturalmente, imagínese, qué va a coordinar usted si cada uno hace lo que le da la gana”, detalló a Radio Duna.

“Ante un pedido del presidente que es preciso y que vienen no solo su ministra de Justicia, sino que su ministra del Interior también a hacer esa petición (….) y no se cumple, qué se va a hacer”, dijo Insulza. “Me cuesta explicarlo, porque no creo que hubiera razones tan fundamentales para rechazarlo”.

Finalmente, el senador recalcó que “el daño está hecho, a mi juicio. El daño está hecho, porque muestra a una coalición de Gobierno poco afiatada, en que algunos partidos que generalmente habíamos dado el ejemplo de seguir la línea que nos mandataba el presidente, esta vez se negaron a hacerlo”.