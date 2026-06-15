John Fogerty revela que preparan un biopic sobre su vida y apuesta por Timothée Chalamet como protagonista

John Fogerty anunció que un biopic sobre su vida y carrera ya está en fase de escritura de guion. El músico, de 80 años, compartió la noticia durante su paso por el 55º Salón de la Fama de los Compositores, donde no ocultó su entusiasmo: “Es un gran honor que hagan una película sobre ti. Estoy emocionado y feliz de que esto finalmente vaya a salir”.

De Brad Pitt a la era Chalamet

Consultado sobre quién le gustaría que asumiera el papel principal, Fogerty bromeó primero con el nombre de Brad Pitt, pero después afinó la puntería y apuntó directamente a Timothée Chalamet. “Quienquiera que sea ese tipo de Bob Dylan. Eso sería genial”, dijo a Us Weekly, en alusión al actor que encarnó al Premio Nobel en ‘A Complete Unknown’. Chalamet no solo interpretó a Dylan, sino que cantó él mismo los temas del icono folk, una decisión que le valió ocho nominaciones al Oscar y el aplauso de la crítica. Para Fogerty, ese nivel de entrega convierte al actor en el candidato natural.

“Hace años, en medio de todos los tiempos oscuros, le decía a la gente: ‘Algún día harán una película sobre mí, pero seré demasiado mayor para interpretarme a mí mismo’”, recordó Fogerty ante The Hollywood Reporter.

El músico evitó dar más pistas sobre el argumento, aunque adelantó que el guion corre a cargo de un equipo que ya trabaja en el texto. “Quienquiera que encuentren que haga que funcione, estaré contento con eso”, concluyó, según reportó NME.