Fox adquiere Roku por US$ 22.000 millones en medio de la carrera por el streaming

Fox Corporation y Roku anunciaron este lunes un acuerdo bajo el cual Fox adquirirá Roku a US$ 160 por acción en una combinación de efectivo y acciones, valorando a la compañía en aproximadamente US$ 22.000 millones.

Bajo los términos de la operación, Fox pagará US$ 96,00 en efectivo y 0,9693 acciones de Fox Clase A por cada acción de Roku.

Al cierre, se espera que los accionistas actuales de Fox posean aproximadamente el 73% de la empresa combinada y los accionistas de Roku el 27% restante.

Fox y Roku se convierten en el tercer mayor actor de la TV estadounidense

La transacción une el liderazgo de Fox en contenido en vivo —con una cartera que incluye la NFL, MLB, NASCAR, Big Ten, Copa del Mundo FIFA, Fox News y Fox Business— con la plataforma de connected TV de Roku, que alcanza a más de 100 millones de hogares con streaming en todo el mundo, incluyendo más de la mitad de todos los hogares estadounidenses con acceso a banda ancha.

Juntas, Fox y Roku se convertirán en el tercer mayor actor de la televisión estadounidense por cuota de audiencia, abarcando los entornos de transmisión broadcast, cable, local y streaming.

La empresa combinada también reunirá los servicios de streaming Tubi y The Roku Channel, con una presencia relevante en el segmento de televisión conectada, particularmente en publicidad y suscripciones.

“Damos el siguiente paso”: Murdoch y Wood celebran la fusión

Lachlan K. Murdoch, presidente ejecutivo y CEO de Fox Corporation, destacó que la operación representa un momento definitorio: “En 2019 reorientamos la empresa en torno a noticias y deportes en vivo. En 2020 adquirimos Tubi y la convertimos en uno de los negocios más exitosos del streaming. Hoy damos el siguiente paso: unir el portafolio de contenido en vivo más valioso del consumo de video con la plataforma de streaming preeminente a través de la cual Estados Unidos lo ve”.

Por su parte, Anthony Wood, fundador, presidente y CEO de Roku, afirmó que la combinación con Fox es “una oportunidad extraordinaria para acelerar nuestra visión, escalar más rápido e innovar más agresivamente para espectadores, socios y anunciantes”.

US$ 12.000 millones en financiamiento puente

En términos financieros, Fox financiará la porción en efectivo con una combinación de nueva deuda y caja disponible, para lo cual obtuvo US$ 12.000 millones en financiamiento puente comprometido de Morgan Stanley.

Se espera que la transacción sea acretiva para el flujo de caja libre por acción en el segundo año completo tras el cierre, con sinergias de costos de aproximadamente US$ 400 millones anuales.

La transacción fue aprobada por los directorios de ambas compañías y está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales en EE.UU. y otros mercados, así como al voto de los accionistas de ambas empresas.

Se espera que el cierre ocurra en el primer semestre de 2027.