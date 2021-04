El candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, fue criticado tras su participación en el programa Influyentes, luego que planteara realizar un concurso internacional para traer al país “los mejores profesores de afuera”.

“Sabemos que vamos a tener un déficit de profesores, 25 mil en los próximos cuatro años, pero además tenemos un problema de calidad de los profesores”, dijo en el programa de CNN Chile. “Y aquí yo no estoy criticando a nadie, estoy simplemente constatando que hoy para entrar a pedagogía no estamos capturando a los mejores puntajes”, fue parte de lo señalado por el ex ministro de Hacienda.

Y en esa línea, preguntó: “¿Por qué no abrimos un concurso internacional para traer a los mejores profesores de afuera? Hemos hablado de inmigración. ¿Por qué no hacemos lo que hacen los países que más admiramos y dicen ‘oye, ¿qué capacidad me falta en Chile?’. Hagamos un concurso, gastemos las lucas que necesitemos para traer a los mejores profesores a nuestras escuelas y así mejorar la calidad de la educación”.

Una de las primeras críticas llegaría directamente desde el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, quienes plantearon “¿por qué no abrimos un concurso internacional para buscar un ministro de Hacienda que no llegue tarde con las ayudas a su pueblo y no renuncie en medio de la crisis para ser candidato?”.

Briones ahonda en su propuesta

A través de su cuenta de Twitter y luego de las críticas que generó su idea, el candidato presidencial profundizó en la propuesta de traer docentes desde el extranjero, asegurando que para enfrentar esta problemática “debemos tener variadas estrategias y esfuerzos, partiendo por mejorar las condiciones laborales de los profes actuales y atrayendo a los mejores a estudiar y trabajar a nuestras escuelas”.

El hilo de Twitter de Briones continuó reconociendo que “hoy nuestros profesores están educando en condiciones difíciles” y que “necesitan más manos”, por lo que “invitar a buenos docentes extranjeros no significa ‘ningunear’ a nuestros profes, sino ayudarlos y tener un plan de urgencia“.

