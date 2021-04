El ex ministro de Hacienda y actual candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, ha sido duramente criticado tras proponer un concurso para traer a Chile a “los mejores profesores de afuera”.

En entrevista con el programa Influyentes de CNN Chile, el ex secretario de Estado afirmó que “tenemos un problema de calidad de los profesores”.

“Aquí yo no estoy criticando a nadie, estoy simplemente constatando que para entrar a Pedagogía no estamos capturando los mejores puntajes. ¿Qué hay que hace aquí? En primer lugar, incentivar que los mejores puntajes vengan a Pedagogía, pagándoles un sueldo mientras estudian, ir mejorando las rentas cuando sean profesores”, dijo en conversación con Paula Escobar.

En esa misma línea, Briones planteó: “¿Por qué no abrimos un concurso internacional para traer a los mejores profesores de afuera? Hemos hablado de inmigración. ¿Por qué no hacemos lo que hacen los países que más admiramos y dicen ‘oye, ¿qué capacidad me falta en Chile?’. Hagamos un concurso, gastemos las lucas que necesitemos, para traer a los mejores profesores a nuestras escuelas y así mejorar la calidad de la educación”.

Tras estas declaraciones, el Colegio de Profesores manifestó su descontento a través de Twitter y, bajo la misma lógica del aspirante a La Moneda, preguntó: “¿Por qué no abrimos un concurso internacional para buscar un ministro de Hacienda que no llegue tarde con las ayudas a su pueblo y no renuncie en medio de la crisis para ser candidato? Seguramente en eso, Ignacio Briones, vuelve a llegar tarde”.

¿Por qué no abrimos un Concurso Internacional para buscar un Ministro de Hacienda que no llegue tarde con las ayudas a su pueblo y no renuncie en medio de la crisis para ser candidato? Seguramente en eso @ignaciobriones_ vuelve a llegar tarde#FuerzaProfes https://t.co/ixvT5lDQUC — Colegio de Profesoras y Profesores de Chile (@ColegioProfes) April 12, 2021

Figuras de oposición, como la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), también se sumó a las críticas contra el presidenciable.

“L@s profesor@s no somos productos de importación. Algo anda mal en Chile con la élite incapaz de reconocer ‘el reino de la belleza’ que Gabriela Mistral veía en cada escuela. Mi cariño a l@s docentes de Chile a quienes abrazo con gratitud por su infinita nobleza y generosidad”, señaló.

L@s profesor@s no somos productos de importación. Algo anda mal en Chile con la élite incapaz de reconocer “el reino de la belleza” que Gabriela Mistral veía en cada escuela. Mi cariño a l@s docentes de Chile a quienes abrazo con gratitud por su infinita nobleza y generosidad. https://t.co/0XXAP92bnT — Yasna Provoste (@ProvosteYasna) April 12, 2021

Por su parte, el diputado Giorgio Jackson (RD) aseveró que los dichos están “tan mal y en tantos niveles”. “En contexto de pandemia y de dificultad tecnológico-pedagógica, es nuevo ninguneo al trabajo de profes“, manifestó

En ese sentido, considera que Briones “desconoce factores multidimensionales en proceso enseñanza-aprendizaje, insistiendo en profes como culpables del fracaso educativo.

Esto está tan mal y en tantos niveles.

1. En contexto de pandemia y de dificultad tecnológico-pedagógica, es nuevo ninguneo al trabajo d profes.

2. Desconoce factores multidimensionales en proceso enseñanza-aprendizaje, insistiendo en profes como culpables del fracaso educativo. https://t.co/2tQkz2bYkU — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) April 12, 2021

En tanto, el diputado y precandidato presencial de Convergencia Social, Gabriel Boric, dijo que “en Chile tenemos grandes profesores y profesoras que con mucho esfuerzo y en condiciones muy difíciles hacen una tremenda labor. Lamentable el desconocimiento de la realidad por parte de un candidato presidencial de miles de profes que se sacan la cresta por sus estudiantes“.

Respecto a este último, el candidato presidencial de Evópoli respondió inmediatamente y acusó “desconocimiento” por parte del parlamentario: “El problema no son l@s profesor@s que se están sacando la cresta para educar en condiciones difíciles, sino el déficit de 32 mil docentes proyectado para los próximos 5 años”.

Lamentable el desconocimiento de un candidato presidencial, respecto a que el problema no son l@s profesor@s que se están sacando la cresta para educar en condiciones difíciles, sino el déficit de 32 mil docentes proyectado para los próximos 5 años.

👉 https://t.co/6sGzlGWcVt https://t.co/g1zKYTHekB — Ignacio Briones (@ignaciobriones_) April 12, 2021

Ante esto, Boric dijo conocer los datos y agregó: “¿por qué la matrícula en Pedagogía baja a la mitad en dos años? En la profesora a la que tu gobierno le disparó a los ojos después de que un Ministro la tratara de floja quizás encuentres una pista”.

“Cuando hay un ninguneo permanente hacia profesores y falta de reconocimiento a su labor, claro que se profundiza crisis”, agregó el diputado.

Conozco los datos. Sería bueno preguntarse también sus causas. ¿Pq matrícula en Pedagogía baja a la mitad en dos años? En la profesora a la que tu gobierno le disparó a los ojos después de que un Ministro la tratara de floja quizás encuentres una pista.https://t.co/wqnisNfLY6 https://t.co/tIFdaYm4oV — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) April 12, 2021

Asimismo, la diputada Pamela Jiles (PH) respondió a la pregunta planteada por Briones y afirmó que no realizaría un concurso de este tipo “porque tenemos a los mejores profesores acá, en Chile, mal pagados y ninguneados por la élite y sus empleaditos, sacándose la cresta para enseñar a mis niet@s”.

Porque tenemos a los mejores profesores acá, en Chile, mal pagados y ninguneados x la élite y sus empleaditos, sacándose la cresta para enseñar a mis niet@s. https://t.co/WK8NfQhJBq — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) April 12, 2021

Por su parte, el candidato presidencial del PPD, Heraldo Muñoz, hizo un llamado a respetar a los profesores de Chile primero. “Impulsemos el camino de la formación del más alto nivel para los estudiantes de Pedagogía en nuestras universidad”, planteó.

Respetemos a los #profesores de Chile primero. E impulsemos el camino de la formación del mas alto nivel para los estudiantes de Pedagogía en nuestras universidades. https://t.co/V28p7aesL1 — Heraldo Muñoz (@HeraldoMunoz) April 12, 2021

La aspirante a La Moneda, Ximena Rincón (DC), calificó las palabras del ex ministro como “inaceptables”.

“Los profesores han sido un valor inagotable durante esta pandemia. Con un ministerio, con un gobierno casi en contra, han logrado sacar adelante a miles de alumnos. Son ejemplo a destacar en el extranjero”, dijo.

Las declaraciones de @ignaciobriones son inaceptables. Los profesores han sido un valor inagotable durante esta pandemia. Con un ministerio, con un gobierno casi en contra, han logrado sacar adelante a miles de alumnos…son ejemplo a destacar en el extranjero https://t.co/WHhb8W7opO — Ximena Rincón (@ximerincon) April 12, 2021

Mira más reacciones acá:

Cuando se enteren de que tienen que llevar confort de sus casas, ser asistentes sociales, sicólogos, fonoaudiólogos, organizadores de eventos, ganando un moco y soportando que el peor ministro de Hacienda que se recuerde los ningunee no van a querer venir https://t.co/nbltGBqaOw — Antonia Orellana (YQ-34) (@totiorellanag) April 12, 2021

El modelo neoliberal en todo su esplendor: Para qué desarrollar al país, si podemos comprar afuera? Para ellos, todo se soluciona comprando. https://t.co/qskHbjQyAl — Baradit • Distrito 10 (@baradit) April 12, 2021

Que miserable y frivolón de cuarta este @ignaciobriones_ https://t.co/FlFI0hm77r — Carmen Hertz Diputada #Apruebo (@carmen_hertz) April 12, 2021