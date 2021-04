Ignacio Briones, candidato presidencial de Evópoli, fue el sexto invitado de la nueva temporada de Influyentes, el programa de entrevistas de CNN Chile que en este ciclo recibirá a 12 de los aspirantes La Moneda.

El ex ministro de Hacienda analizó a los otros presidenciables del oficialismo y señaló cuáles son los principales desafíos para ganar las primarias de Chile Vamos. Además, manifestó su opinión respecto al tercer retiro del 10% de los fondos previsionales.

Estos son los cinco momentos más destacados de la entrevista a Briones en Influyentes.

1. Por retiro de fondos previsionales

“En términos personal, yo siempre voy a hablar de frente, con la verdad, no voy a vender humo, no voy a hipotecar ni proponer cosas que no se pueden hacer. Acá es súper fácil decir ‘mire los tres retiros tienen que asumirlos el Estado’, yo le quiero decir que tres retiros equivalen a vender Codelco (…) Hay un beneficio hoy día, que sin duda ayudaría a muchas personas, pero tenemos un costo mañana, y en el tema de las pensiones es lo mismo”.

2. Por Joaquín Lavín y Mario Desbordes

“Yo en lo particular me defino como un liberal, creo que Mario Desbordes y Joaquín Lavín no lo son. Creo mucho en el centro porque creo, precisamente, en esta idea de dar certezas de futuro en este nuevo ciclo. Nosotros tenemos que tener capacidades de acuerdo y de diálogo, estamos demasiado tironeados por izquierdas y derechas”.

3. Por la frase “no son $30, son 30 años”

“Cuando uno mira para atrás, hay quienes dicen ‘son 30 años donde no se hizo nada’, ‘son $30’. Yo no creo en eso. Me parece una arrogancia máxima. Uno tiene que hacer una introspección profunda, de decir ‘aquí se hicieron cosas muy buenas que avanzamos y cosas malas que hay que cambiar'”.

4. Por propuesta de refundar Carabineros

“Yo no creo en las refundaciones, no creo en las páginas en blanco y en partir todo de cero. Eso es una muestra de arrogancia, la humildad nos muestra que uno construye sobre lo obrado, corrigiendo lo malo y protegiendo lo bueno”.

5. Por calidad de los profesores

“Hoy día sabemos que vamos a tener un déficit de profesores, 25 mil en los próximos 4 años, pero además tenemos un problema de calidad de los profesores. Aquí yo no estoy criticando a nadie, estoy simplemente constatando que para entrar a Pedagogía no estamos capturando los mejores puntajes. ¿Qué hay que hace aquí? En primer lugar, incentivar que los mejores puntajes vengan a Pedagogía, pagándoles un sueldo mientras estudian, ir mejorando las rentas cuando sean profesores”.

Además, planteó: “¿Por qué no abrimos un concurso internacional para traer a los mejores profesores de afuera? Hemos hablado de inmigración. ¿Por qué no hacemos lo que hacen los países que más admiramos y dicen ‘oye, ¿qué capacidad me falta en Chile?’. Hagamos un concurso, gastemos las lucas que necesitemos, para traer a los mejores profesores a nuestras escuelas y así mejorar la calidad de la educación”.