“Hubo mucha confusión”: Ministra Aguilera califica como un momento “complejo” la controversia que generó por la cirugía de su madre

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, calificó como un momento “complejo” la controversia que se generó por la intervención quirúrgica de su madre en el Hospital del Salvador. “Hubo mucha confusión desde la primera nota, de que había una lista de espera en urgencia. La urgencia no se atiende por lista de espera, se atiende por la prioridad clínica de los casos", señaló.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se refirió a la controversia que generó la intervención quirúrgica de su madre.

Cabe recordar que el pasado 23 de diciembre, la adulta mayor fue trasladada hasta el Hospital del Salvador, ubicado en la comuna de Providencia, tras sufrir una fractura de cadera izquierda producto de un accidente doméstico.

Sobre el hecho, Aguilera expresó en The Clinic: “Hubo mucha confusión desde la primera nota, de que había una lista de espera en urgencia. La urgencia no se atiende por lista de espera, se atiende por la prioridad clínica de los casos. Eso fue bien complicado”.

Respecto a cómo enfrentó ese momento, reconoció que fue complejo, debido a la diversa información que se difundía en ese entonces, especialmente al mezclar “una atención de urgencia con la lista de espera de cadera, que son de artrosis de cadera, como (Jaime) Mañalich lo explicó muy bien incluso en la prensa, y después el atribuirnos la muerte de una persona”.

“Entonces, sí, lo encuentro bien increíble. Todavía lo encuentro increíble”, remarcó.

Asimismo, subrayó que en ninguna circunstancia se realizó alguna gestión para acelerar la cirugía y descartó haber recibido un trato especial.

“Pero si viene el hermano del auxiliar es lo mismo. Porque, en el fondo, si te toca atender a alguien en tu trabajo que es pariente de alguien que tú conoces, no tiene una connotación especial. Pero lo más significativo es que cuando yo llegué al hospital, que eran las tres de la tarde, todavía estaba en la camilla de la unidad coronaria. Había sido atendida en el triage y siguió los conductos normales de atención”, expuso.

La secretaria de Estado detalló además que su madre fue operada ese mismo día, debido a que es una paciente prioritaria, ya que padece un cuadro avanzado de demencia.

Por otro lado, afirmó que se sintió respaldada por el Gobierno y cerró señalando que actualmente existe una investigación en curso, pero que “yo no me voy a meter en eso”.