Kast aborda violencia en colegios y deudores CAE: “No buscamos perseguir a nadie, pero queremos que cada uno se haga responsable de sus actos”

“Nosotros no buscamos perseguir a nadie, pero sí queremos que cada uno se haga responsable de sus actos”.

Con esas palabras, el presidente José Antonio Kast se refirió a los deudores del CAE, en medio de la controversia por embargos de la Tesorería General de la República (TGR) a los morosos que tienen mayores ingresos. También abordó la situación de violencia en las escuelas, particularmente en colegios emblemáticos.

Durante la presentación de indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, el mandatario afirmó que existe una deuda en la educación de la primera infancia y que se ha puesto el foco en la educación superior.

“Muchas de las debilidades que tenemos en la educación superior vienen desde la base, vienen desde esta estimulación temprana”, aseveró, añadiendo que si bien han cambiado muchas cosas, aún es un “punto débil para el capital humano que tenemos que formar”.

En ese momento, apeló a los parlamentarios, diciendo que “vamos a tener discusiones, como las que tenemos hoy día, de si corresponde o no cobrar como se está cobrando las deudas que tienen algunos jóvenes con el sistema, con el sistema público, que les facilitó recursos para estudiar”.

En esa línea, el presidente sostuvo que los dineros que se están cobrando a los deudores del CAE podrían ser destinados a la infancia: “Hoy día podríamos mejorar con creces el resultado de la educación superior, si pudiéramos invertir más en la educación de la primera infancia. Y ese es un llamado a la responsabilidad. Nosotros no buscamos perseguir a nadie, pero sí queremos que cada uno se haga responsable de sus actos”.

“Ese es un llamado a quien tiene hoy día una deuda, ese es un llamado al que hoy día tiene posibilidad de estudiar y no ocupa el espacio para estudiar, sino que piensa que con violencia va a lograr un resultado distinto al que tiene hoy día”, agregó.

Así, el mandatario apuntó a la violencia en colegios emblemáticos, que “no construye” y destruye espacios físicos, aprendizaje y ” y el alma de los jóvenes, porque los llama a ejercer violencia donde tiene que haber diálogo, donde tiene que haber educación, y eso es algo que no podemos olvidar jamás”.

Con todo, insistió en que “cada peso que gastamos adicional y que no nos devuelven en temas de educación superior es un peso menos para la educación de la primera infancia, que tiene que ser nuestra ocupación en este tiempo”.