Hospital del Salvador afirma que la operación de la madre de la ministra Aguilera “cumplía con los criterios de priorización de atención”

La Dirección del Hospital del Salvador, a través de una declaración, aclaró que la intervención quirúrgica de la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, “no afectó la oportunidad de atención del resto de los pacientes con patología similar que se encontraban en el recinto”.

Durante este viernes, el Hospital del Salvador emitió una declaración pública tras la controversia generada por la operación a la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, realizada el pasado 23 de diciembre.

“La paciente señalada ingresó a nuestro establecimiento a través de la Unidad de Emergencia Hospitalaria por una fractura de cadera. Fue evaluada y tratada conforme a las indicaciones médicas; actualmente se encuentra estable y en proceso de recuperación”, aclaró el recinto en el escrito.

Además, el hospital subrayó que la atención “se realizó conforme a los protocolos y estándares establecidos por nuestra institución”.

“Al momento de su ingreso, se verificó que cumplía con los criterios de priorización de atención asociados a su edad y condición clínica. Asimismo, la paciente cumplía con los criterios técnicos y médicos necesarios para su ingreso a cirugía”, agregó.

Asimismo, detalló que la presencia de un traumatólogo de turno, con subespecialidad en la patología que presentaba la paciente, permitió una resolución oportuna del caso.

“Todas las decisiones clínicas adoptadas estuvieron basadas exclusivamente en criterios técnicos y asistenciales”, precisó el recinto, remarcando que la “resolución quirúrgica de esta paciente no afectó la oportunidad de atención del resto de los pacientes con patología similar que se encontraban en el hospital”.

Por tanto, sostuvo la institución, el cumplimiento de los criterios clínicos y técnicos por parte de la paciente fue determinante para permitir su ingreso a pabellón.

Finalmente, la dirección del recinto enfatizó que la información clínica de los pacientes es confidencial y que, ante “eventuales vulneraciones”, el Hospital del Salvador ha iniciado las acciones administrativas correspondientes para revisar los antecedentes y fortalecer los mecanismos internos de resguardo de la información.