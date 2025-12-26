Diputados cuestionan cirugía exprés a madre de la ministra Aguilera: Minsal dice que se debió a una urgencia

Los jefes de bancada de la UDI y la DC, Henry Leal y Héctor Barría, instaron a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, a entregar explicaciones por la operación de su madre en el Hospital del Salvador.

La intervención quirúrgica de la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ha generado controversia debido a las extensas listas de espera que existen en los recintos hospitalarios públicos.

Los antecedentes del caso

El martes 23 de diciembre, la adulta mayor de 87 años llegó cerca de las 11:00 horas al Hospital del Salvador, ubicado en la comuna de Providencia, tras sufrir una fractura de cadera izquierda producto de un accidente doméstico.

Según publicó La Tercera, horas más tarde se produjo una modificación en la instrucción inicial. Un documento interno del recinto asistencial consignó: “Por autorización de la dirección del hospital se envía a la paciente a la sala (de pabellón) sin entregar papeles administrativos y sin medicamentos”.

Otro escrito detalló que esta decisión implicó cambios en el cronograma médico, como el “retraso de cirugías por pabellón de residencia bloqueado y posterior cirugía de cadera con prioridad administrativa desde urgencia, que posterga la reexploración de un paciente laparostomizado, quien finalmente se opera a medianoche”.

De acuerdo con el citado medio, la madre de la titular de Salud fue intervenida quirúrgicamente a las 21:14 horas.

Desde el Ministerio de Salud (Minsal) respondieron que los tiempos de la intervención se explican porque se trató de una cirugía de emergencia.

Reacciones

El jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Henry Leal, instó en Radio Biobío a la secretaria de Estado a entregar explicaciones al respecto.

“Cuando se está en un cargo público se debe privilegiar el interés general”, sostuvo.

Por su parte, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, afirmó que “cualquier señal que manche la confianza en las instituciones, más aún cuando se trata de la salud, debe ser investigada a fondo”. En ese sentido, expresó que espera que se abra una investigación al respecto.