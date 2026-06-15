RN presenta “Nain Retamal 2.0”: Las cinco indicaciones que extienden la protección a Carabineros de franco y elevan las sanciones por agresiones

Diputados de Renovación Nacional, encabezados por Mauro González, anunciaron este lunes la presentación de un conjunto de cinco proyectos que denominaron “Nain Retamal 2.0”, en honor al suboficial Carlos Retamal. La batería legislativa apunta a fortalecer el respaldo jurídico a Carabineros, incluidos aquellos que actúan estando de franco.

#CNNChileRadio | RN presenta agenda Naín-Retamal 2.0; la que consistiría en 5 puntos que busarían proteger la labor de Carabineros de franco y reforzar las sanciones en contra de los “maltratos” en contra de los oficiales policiales. pic.twitter.com/Xlb2TSPRAx — CNN Chile (@CNNChile) June 15, 2026

Los cinco focos de la reforma

El primer proyecto establece sanciones más drásticas para atentados y maltrato de obra contra Carabineros. El segundo busca otorgar legítima defensa privilegiada a los funcionarios que, aun fuera de servicio, intervienen en hechos delictuales para proteger a la ciudadanía. Ambas iniciativas cuentan con urgencia del Ejecutivo, según precisó González.

Los tres textos restantes proponen ampliar los mecanismos de reconocimiento institucional para mártires, fortalecer las facultades preventivas de control y registro en zonas de riesgo y aumentar las sanciones de la responsabilidad penal adolescente cuando los delitos ataquen a personal policial.

El diputado González defendió que “estos funcionarios de franco merecen la misma protección” y recalcó que la presunción legal debe respaldarlos ante tribunales cuando emplean su arma en defensa de terceros. “Hoy cualquiera se siente con la libertad de insultarlos; creemos que debe haber respeto hacia la institución”, agregó.

En el punto de prensa intervino el padre del suboficial Retamal, quien llamó a comprender que la ley “solamente les da protección a ciudadanos de nuestra república”. El exgeneral director Ricardo Yáñez definió en su momento la norma original como “el mejor chaleco antibalas que tiene Carabineros”. RN insistió en que las medidas recogen un respaldo transversal y pidió una tramitación ágil en el Congreso.